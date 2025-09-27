Nakon 16 godina dočekao pravdu u aferi Bankomat, za Dnevnik Nove TV ispričao svoju stranu: "Glavni cilj je bio..."

Šesnaest godina trajala je pravosudna borba u aferi Bankomat. Desetero optuženih, pravomoćno je u još u srpnju oslobođeno svih optužbi.

USKOK ih je optužio za udruživanje zbog davanja rizičnih kredita, a među njima su bili i poduzetnici koji su ih primali kao povlašteni klijenti banke. Među njima je i Slaven Čolak koji je dva i pol mjeseca proveo u istražnom zatvoru. Nakon što je dočekao pravdu odlučio je reći svoju stranu.

Za Dnevnik Nove TV tvrdi da ovaj proces predstavlja kriminal na najvišoj državnoj i pravosudnoj razini. Tražit će i naknadu štete, očekuje milijardu i pol eura povrata. S njim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković.

Slaven Čolak Foto: DNEVNIK.hr

"Glavni cilj je bio onemogućavanje projekta Fantasyland u Samoboru"

"Prije svega potrebno je istaknuti da je postupak tzv. HPB Bankomat čiji je glavni cilj bio onemogućavanje realizacije projekta Fantasyland u Samoboru pokrenut temeljem prijave Hrvatskog fonda za privatizaciju upućene DORH-u, upućene 8. 12. 2009. godine. Te se isti vodio više od 15 godina temeljem zlouporabe i nezakonitosti HPB-a, Hrvatskog fonda za privatizaciju", rekao je Čolak.

"Pa je tako primjerice, gospođa Sani Ljubičić dana 30. 12. 2009. godine donijela rješenje o provođenju istrage u kojem je lažno i neistinito prikazala Da su Fantazija projekt, vodeni park, zabavni park, hoteli i sport kreditirani u milijunskim iznosima od strane HPB-a", kazao je.

Dodaje da se sve to dogodilo "unatoč činjenici da niti jedno od tih društava Fanazija nikada nije bilo korisnik niti jednog kredita u HPB-u pa sve do tog apsurda da ta društva nisu bila niti osnovana u vrijeme odobrenja kreditnih plasmana".

Afera bankomat - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Organizirani i institucionalni kriminal na najvišoj državnoj i pravosudnoj razini"

"Zlouporabe i nezakonitosti državnih i pravosudnih tijela i institucija kojima je u razdoblju od 2009. do 20025. onemogućena realizacija projekta Fantasyland u Samoboru predstavljaju organizirani institucionalni kriminal na najvišoj državnoj i pravosudnoj razini", kazao je Čolak.

U optužnicama USKOK-a koje su podnesene tijekom 2010. i 2012. godine, tvrdi Čolak, lažno je prikazano i neistinito navedeno da je "kreditni plasman od oko 4,3 milijuna eura odobren bez ikakvih sredstava osiguranja i bez ikakve prateće dokumentacije".

Afera bankomat - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Te da je time navodno stečena protupravna imovinska korist Borisa Šimunića i Slavena Čolaka u iznosu od 33,6 milijuna kuna, a da bi time navodno HPB pretrpjela štetu u cjelokupnom iznosu od tog kredita.

Novac je, kaže, završio na računu Trgovačkog suda u Zagrebu za plaćanje dijela kupovne cijene za zemljište Šmidhena na koje HPB uknjižio odmah prvog dana u lipnju 2006. godine. "Te se i na današnji dan sada već više od 19 godina nalazi uknjižen u prvom redu založnog prava."

"Skandalozno obrazloženje"

USKOK je, kaže, podnio optužnicu 2010. godine koja je od strane Optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu vraćena USKOK-u kao nerazumljiva, nakon čega je USKOK 2011. podnio Županijskom sudu u Zagrebu potpuno identičnog sadržaja koja je odbačena rješenjem Optužnog vijeća.

"Međutim, temeljem žalbe USKOK-a, Vrhovni sud RH prihvatio je žalbu USKOK-a uz skandalozno obrazloženje. Citirano, unatoč nepostojanju materijalnih dokaza organizirana grupa djeluje pod velom tajnosti pa se dokazi iz tog razloga imaju izvesti na glavnoj raspravi jer možda netko nekoga oda", rekao je.

Afera bankomat - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje što će danas, kada je pravomoćno oslobođen, odgovorio je: "Naravno, poduzet ćemo pravne radnje protiv svih odgovornih osoba koje su počinile zlouporabe i nezakonitosti kojima je onemogućena realizacija projekta Fantazy".

Tražit će naknadu štete

Najavio je i podnošenje kaznenih prijava.

"I to ću osobno zatražiti prijem kod GDO da neposredno na zapisnik i da se snimi sve što prijavim, zlouporabe i nezakonitosti od strane osoba koje su ta kaznena djela počinila u tom razdoblju, a naravno podnijet ćemo i tužbe za naknadu štete."

Na pitanje koliki će iznos nakanade potraživati od Republike Hrvatske, odgovorio je: "Pa za proteklih 16 godina, sukladno procjenama više ovlaštenih revizorskih tvrtki. Za razliku od 2009. do 2025. ona premašuje 1,5 milijardi eura. Prema tome, odgovornost za svu nastalu štetu snose svi koji su sudjelovali u zlouporabama i nezakonitostima u predmetu Bankomat, koja dokumentacija se nalazi u spisu Županijskog suda u Zagrebu. Prema tome, nešto se u ovoj državi mora promijeniti".