Skupo je i umrijeti: Dnevnik Nove TV provjerio cijene grobnih mjesta u najvećim gradovima Lijepe naše

Uoči Svih svetih, Dnevnik Nove TV je provjerio cijene grobnih mjesta u gradovima. One se razlikuju od lokacije do želja - pa se mogu kretati od 500 eura do više od 20 tisuća eura. Jeftiniji izbor je kremiranje pa je i sve popularniji.