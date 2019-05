U "slučaju Palovec" ovih se dana dogodio veliki obrat.

Tužiteljstvo je konačno dobilo krunski dokaz kojim misli u sljedećih manje od mjesec dana poduprijeti optužnicu protiv Smiljane Srnec (45) da je baš ona ubila svoju 21-godišnju sestru Jasminu tijekom kolovoza 2000. godine, a njezino tijelo skrila u Končarevu škrinju.

To su otisci njezinih prstiju izuzeti iz unutrašnjosti škrinje, koji i po svom broju i rasporedu, prema tumačenju stručnjaka, nedvojbeno ukazuju da je samo ona manipulirala tijelom svoje ubijene sestre, potvrđeno je za Jutarnji list.

Forenzičari iz Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja "Ivan Vučetić" napravili su stručnu ekspertizu materijalnih tragova. Za njihovo su dobro izuzimanje prije svega zaslužni i tehničari i vještaci koji su radili na očevidu pa se pokazalo da je kvalitetan očevid jedna od najbitnijih faza kriminalističke istrage.

Osim otisaka Smiljane Srnec, na jednom paketiću iz škrinje pronađeni su i otisci drugih ukućana. Upravo taj izvađen je 16. veljače ove godine kad je Smiljanina kći Katarina otvorila škrinju, pomaknula ga i onda ugledala ljudsko koljeno. Nakon toga joj je pozlilo i daljnji tijek događaja je manje-više poznat: obaviješteni su Centar 112, policija...

Forenzički tragovi

Naravno, nalaz i mišljenje forenzičara svaka od strana u postupku tumačit će na svoj način - tužiteljstvo kao dokaz optužbe, a obrana će vjerojatno te tragove nastojati relativizirati. Sada sve ukazuje na to da će forenzički tragovi biti ključni argument tužiteljstva.

Kako Jutarnji list doznaje, ti otisci prstiju, bez obzira na to što je tijelo bilo u ledu 19 godina, toliko su dobro očuvani da je nedvojbeno ustanovljeno da se poklapaju s otiscima papilarnih linija Smiljane Srnec. Njih je policija mogla dobiti i u istrazi, a ima ih pohranjene i u kartonu osobne iskaznice pa je trebalo napraviti analizu i komparativnu usporedbu.

"U uvjetima u kojima je bilo tijelo ubijene ti su otisci mogli biti sačuvani i stotinu godina", kazao je ugledni forenzičar koji je želio ostati neimenovan. U literaturi i praksi poznato je da su se otisci prstiju nalazili i na predmetima koji su bili i u vodi, da su pomoću otisaka prstiju bila identificirana tijela poginulih koja su dugo bila u ledu u prirodnim uvjetima.

Suvremena forenzika danas ima široku lepezu mogućnosti izuzimanja otisaka prstiju i njihova uspoređivanja. Ali, osim forenzike, tužiteljstvo raspolaže i informacijama da nitko drugi do 16. veljače nije otvarao zamrzivač i da je Smiljana branila svojim ukućanima otvaranje zamrzivača, što je potkrijepljeno s nekoliko razgovora koji su obavljeni s ukućanima.

Sva bliža rodbina okrivljene - suprug Ivica, majka Katarina, kći Katarina i njezin zaručnik - nisu svjedočili o okolnostima što se zbivalo u kući 16. veljače 2016. godine. I dok je forenzika potvrdila da pronađeni otisci prstiju u zamrzivaču jesu otisci Smiljane Srnec, sudskomedicinski vještaci nisu uspjeli ustanoviti ni približno vrijeme smrti Jasmine Dominić.

Proturječni iskaz

Stoga ostaje upitno hoće li, ako dođe do podizanja optužnice, kao vrijeme ubojstva ostati kolovoz 2000. godine s obzirom na to da su iskazi nekih svjedoka o tome kad su posljednji put vidjeli Jasminu živu proturječni. To i nije čudno s obzirom na protek vremena pa su neki tako rekli da su je posljednji put vidjeli 1999., a neki su rekli da su je vidjeli živu i u jesen 2000. godine kada je pak, prema tvrdnji tužiteljstva, Jasmina Dominić već bila ubijena.

Budući da na tijelu nije bilo truležnih promjena, sudskomedicinski stručnjaci nisu se mogli izjasniti o vremenu smrti, nego samo da je uzrok nasilna smrt udarcima tupotvrdim predmetom u glavu. U međuvremenu, po nalogu tužiteljstva u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče obavljeno je i psihijatrijsko vještačenje Smiljane Srnec.

Zbog uvjeta u varaždinskom zatvoru, koji je prekapacitiran, kako vrijeme odmiče Smiljani Srnec pritvor sve teže pada, ali kao i svaki pritvorenik, i ona ima pravo dobiti odgovarajuću zdravstvenu skrb kako bi mogla podnijeti pritvor. Sada je sve izvjesnije da će u pretrpanom varaždinskom zatvoru ostati i nakon što 16. lipnja istekne dodatnih mjesec dana pritvora.