O slučaju pronalaska tijela Jasmine Dominić u zamrzivaču u obiteljskoj kući u Palovcu gotovo su svi članovi obitelji odbili svjedočiti.

Gotovo svi članovi uže i šire obitelji Smiljane Srnec odbili su svjedočiti, što im omogućava Zakon o kaznenom postupku. Blagodat nesvjedočenja iskoristili su, prema neslužbenim informacijama, njezin suprug Ivica Srnec, majka Katarina, najstarija kći i njezin zaručnik, javlja Večernji list.

Jedini koji je pristao svjedočiti o slučaju koji je šokirao Hrvatsku je Jasminin ujak Dragutin Sabol koji tvrdi kako zna istinu.

"Sa sestrom Katarinom ne razgovaram od 2005. upravo zbog Jasminina nestanka. Nikaj se nije poduzimalo, Jasmine nije bilo i rasrdio sam se zašto nitko ništa ne zna. Od tada sestra i ja nismo u kontaktu. Nisam mogao shvatiti da je pet godina čekala da prijavi nestanak kćeri, to me strašno mučilo. Muka mi je bila od svega i nismo razgovarali. Ovo što je Smiljana uhićena i nije me toliko iznenadilo, bilo mi je jasno što se događa. Vidjet ćemo što će doći van", rekao je svojedobno ujak za Večernji te danas potvrdio kako je dao iskaz.

Podsjetimo, tijele Jasmine Dominić nestale prije 19 godina pronađeno je početkom veljače u zamrzivaču obiteljske kuće u inače mirnom i pomalo zatvorenom međimurskom selu Palovcu, a za morbidan zločin tereti se njezinu sestru Smiljanu Srnec koja se trenutno nalazi u zatvoru. Pretpostavlja se kako je 45-godišnja Smiljana sa svojom obitelji gotovo 20 godina živjela u kući u kojoj je u zamrzivaču držala leš vlastite sestre.