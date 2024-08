Cijena struje za jugoistočnu Europu skočila za 200 posto: Ovo su predviđanja za Hrvatsku

Hrvatska je i u petak bila u temperaturnom crvenilu, došao je vrhunac trećeg toplinskog vala.

Tko može, hladi se vani, tko ne, prisiljen je na klimu i potrošnju struje.

"Non stop, full radi klima", "Doma sam pod klimom,a vani se hladimo ovako", "Nije me strah da će doći do neke nestašice struje ili slično", rekli su građani.

Upravo na to upozoravaju europski trgovci električnom energijom. Na starom je kontinentu cijena struje na burzama otišla u nebesa, a neki prizivaju i redukcije.



"Te varijacije cijene električne energija na tržištu ne reflektiraju cijene na retailu, na malo, tijekom dana u špicama na burzi imate jako visoke cijene električne eneregije, to ne znači da će se odmah preslikavati na povećanje cijena kupcima. To je jedno veliko širenje panike", smatra Ivica Toljan, predsjednik Hrvatskog energetskog društva.



U Hrvatskoj korisnici mogu biti mirni, poručuju iz HEP-ovog prijenosnog sustava.



"Unatoč visokim temperaturama ovaj toplinski val neće probiti rekordnu potrošnju električne energije od 17. srpnja. Ona je u ovom tenutku za čak 10 posto manja u odnosu na tada, a razlog je što je veliki dio građana na godišnjem odmoru, a kolektivne godišnje koriste državne institucije te privatne tvrtke, a svemu u prilog išle su i noćne temperature koje su bile niže nego u srpnju", objasnio je novinar Ivan Čorkalo.



Što jesen donosi potrošačima, u rukama je Vlade.



"Mi smo sada na pragu 1.9. i Vlada mora odlučiti hoće li i dalje nastaviti kontrolirati cijenu električne energije ili će staviti se uspostaviti tržište koje bilo prije 4 godine, to je izazovno za Vladu", rekao je Ivica Toljan.



Izazovno za Vladu, neizvjesno za građane.

