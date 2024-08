Putničke agencije komentiraju pad broja noćenja: "Više me brine..."

Temperature u plusu, turističke brojke u minusu. Prema posljednjim podacima za srpanj, koje je objavila Hrvatska turistička zajednica, u jadranskim županijama je 155 tisuća gostiju manje u odnosu na lani.

U tim županijama pojedinačno se minusi dolazaka kreću od oko 3 do 6 posto. Izuzetak je Dubrovačka županija i to sa sićušnih 0,6 posto povećanja u broju dolazaka. Kontinent popravlja sliku turizma, pa tako neke županije bilježe i više od 20 posto povećanje u broju dolazaka i noćenja.

"Ono što mene uvijek brine su te brojke koje imamo prikazane te jesu li one točne ili ne. Ono što već par godina napominjem, a to je da imamo veliki broj neprijavljenih gostiju i teško možemo vidjeti jesu te brojke upravo tolike koliko su prikazane. Što se tiče smanjenja od par posto mislim da nas to stvarno ne treba zabrinjavati“, rekao je predsjednik udruge putničkih agencija Tomislav Fain.

Smanjenje broja gostiju komentirali su i lokalci, ali i gosti.

"Ne treba biti više, a što se tiče kako troše, više gledaju nego što kupuju“, rekao je Denis Jagić-Popović iz Zadra.

"Kada usporedim cijene s onima u Švedskoj, ipak je jeftinije i pristupačnije“, rekao je Artur iz Švedske.

