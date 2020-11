Projekt Startaj Hrvatska obogatio je tržište novim inovativnim proizvodima koji kupcima nude najbolje od prirode. U posljednjoj emisiji imali smo prilike vidjeti kako su se poduzetnici snašli u proizvodnji tako velikih količina, izazovu koji je pred njih stavio SPAR Hrvatska te koje su sve prepreke morali prijeći da bi njihov proizvod stigao na plave police.

Gledatelji su u osam epizoda emisije Startaj Hrvatska upoznali živote osam poduzetnika, ljudi koji su se usudili oblikovati budućnost po svojoj mjeri te bili dovoljno hrabri da prihvate izazov. Posljednja je epizoda pratila njih četvero otkad su saznali za narudžbu pa sve do trenutka kada su ugledali svoj proizvod na plavoj polici.

''Ovo će biti dugotrajna i teška borba''

Deana Miletić i Ivana Perić našle su se pred velikim izazovom. SPAR je od njih naručio 3 tisuće komada Spare, trajnog kolača od maslinova ulja i suhog voća koji se najviše ističe po tome što je sve voće ručno sjeckano. Upravo zbog takvog načina proizvodnje mjesečno su mogle proizvesti 200 komada. Otežavajuća okolnost bila je i ta da se Deanino zdravstveno stanje u međuvremenu ponovno pogoršalo.

''Ovo će biti dugotrajna i teška borba. Međutim, imam dva velika motiva. Jedan je moja unučad, njih petero, a drugi veliki motiv mi je svakako Spara. Spara mi je sad jedan veliki poticaj. Nastala je onda kad mi je prvi put bilo teško, sad se sve to ponavlja, ali sad bi trebalo biti jedno veliko finale da se ona stavi na čvrste temelje i da samostalno lijepo krene dalje'', kazala je Deana.

Unatoč bolesti Deana nije odustala i uz Ivaninu vjernu pomoć ubrzo se vratila poslu. ''Moramo povećati kapacitete i već sada nabavljamo profesionalnu opremu s kojom dosad nismo radili jer nismo imali potrebe za tako velikim količinama. To je velik izazov'', kazala je Ivana.



Njihov trud isplatio se, a posebno su se veselile jednog jutra kad su otpremile prvu pošiljku prema glavnom skladištu SPAR-a. ''5:30 je ujutro. Mi smo upravo otpremile jednu paletu za transport. I radujemo se što će naši kolači krenuti put SPAR-a'', kazala je Ivana.

''Jako puno toga trebalo je popraviti''

Izazovno je bilo i Jasni Karavanić, koja je nakon muževe smrti ostala bez svoje najveće podrške. No novi oslonac pronašla je u SPAR-u i želji da ostane u projektu. Njezin dodatak jelima Jaggety bez umjetnih bojila i pojačivača arome, koji sadrži više od 50 posto sušenog povrća, sada je dostupan svima.

''Nakon SPAR-ova audita ispalo je da je jako puno toga trebalo popraviti. Zapravo sam zbog svog psihičkog stanja mislila da to jednostavno neću moći'', priznala je Jasna te dodala: ''Uslijedila je nesebična pomoć SPAR-a, savjetovali su me što sve treba i na koji način i kazali su da su tu za mene da mi u svemu pomognu. I doista jesu, jako sam im zahvalna na tome.''



Nakon riješenih prvih izazova Jasna je odahnula i sve je krenuo nabolje. Njezin novi pogon dobio je novu opremu koja joj je pomogla u daljnjem radu i uspjela je isporučiti 4000 komada Jaggetyja. ''Ja sam rekla sama u sebi: 'Ti to možeš, ja vjerujem u tebe, digni se, pokreni se jer inače nećeš uspjeti, nećeš opstati u projektu.'''

Nakon što je otpremila prvu paletu sa svojim proizvodom prema SPAR-u, Jadna nije krila oduševljenje: ''Mislim da će mi se život totalno preokrenuti u pozitivnom smislu. Silno se veselim tome.''

''Svi smo bili posvađani, ali svi smo radili kao jedno''

Sedamnaest tisuća komada Batele, bila je to narudžba koja je oduševila poduzetnicu Dianu Prpić. No za proslavu nije bilo puno vremena jer je odmah trebalo krenuti u proizvodnju. Iza jedne staklenke Dianina slatkog namaza od batata nekoliko je mjeseci rada. Sve počinje uzgojem ekološkog batata.

''Prije Startaj Hrvatska proizvodila sam u pogonu koji se nalazio u staroj kući i nije zadovoljavao sve tehničke uvjete koje profesionalna proizvodnja zahtijeva. Zajedno sa SPAR-om dignuli smo naše poslovanje na mnogo viši nivo. Brojnu administraciju doveli smo do savršenstva. Zaista smo doveli naše poslovanje na nivo za koji možda nisam niti sanjala da ću do toga doći'', kazala je Diana.

Iako je zahvaljujući novom pogonu Diani bilo lakše boriti se s kratkim rokom, stresa nije izostalo: ''Bilo je jako puno posla, jako puno živaca, stresa, svađe, nerazgovaranja unutar obitelji. Svi smo bili posvađani, ali svi smo radili kao jedno.''



U konačnici je ostvarila svoj san da se Batela iz pogona otpremi šleperom i zadovoljno poručila: ''Sada zaista imam svoj posao, svoje radno vrijeme i naplatu za svoj trud.''

''Bio sam primoran posuditi novac od obitelji, prijatelja, na sve strane''

Zorina mast nastala je prema tradicionalnoj recepturi koja se generacijama prenosi s koljena na koljeno u obitelji Čipčić. To je mast koja njeguje nadraženu kožu. Po nju su iz cijelog svijeta dolazili kod bake Zore, a sada ju je Zorin unuk Goran odlučio podići na višu razinu.

''Učinit ću babu sretnom i ponosnom i znat će da nisam neki vjetar koji samo leta vamo-tamo'', rekao je Goran. Narudžba od osam tisuća komada Zorine masti za njega je značila da mora unaprijediti cijelu proizvodnju.

''S obzirom na to da sve jako puno košta i da sam trebao uložiti mnogo novca, nisam bio u mogućnosti dignuti kredit. Bio sam primoran posuditi novce od obitelji, prijatelja, na sve strane. Bio sam primoran raditi i na baušteli. Svaka kuna mi je tada dobro došla. SPAR mi je stvarno, stvarno puno pomogao. Da nije bilo njih, ne bih danas bio ovdje. Mislim da bi se sve to skupa odužilo'', priznao je Goran.

No unatoč posudbama, nije si mogao priuštiti sve što bi mu olakšalo proizvodnju. ''Samo bi me jedna stvar sad spasila, a to je punilica. Toliko sam se zadužio da si je ne mogu priuštiti. Sad sve ovo moram polako, polako puniti.''

Iako je njegova obitelj u startu bila skeptična, pa tako i baka Zora, kad su vidjeli koliko je Goran uporan, svi su mu odlučili pomoći. ''Određeni period, pogotovo otkad su moji u kući shvatili da se ovo događa i u kakvoj sam situaciji, svi navijaju za mene. Jednostavno mislim da ne mogu ne uspjeti.''

Osam proizvoda osam poduzetnika iz Startaj Hrvatska možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske na posebno označenoj plavoj polici.

