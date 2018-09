Vrh HDZ-a je u Karlovcu gdje je u tijeku sjednica Predsjedništva i Nacionalnog Vijeća stranke.

''Trebala je ovo biti uobičajena sjednica vrha HDZ-a, pred burnu političku jesen, no situaciju je zakomplicirao slučaj Darka Milinovića'', izvijestio je za Novu TV Mislav Bago.

Naime, proteklih je dana bilo vrlo burno u HDZ-u, a sve je završilo izbacivanjem dugogodišnjeg istaknutog člana stranke Darka MIlinovića. Njega je, podsjetimo, iz stranke izbacio Visoki časni sud, pod predsjedanjem Davora Miličevića, zbog teških povreda stranačkih obveza, a nakon što je prošle srijede organizirao dolazak autobusima 200-tinjak članova HDZ-a, pretežito iz Gospića, u prostorije Središnjice HDZ-a u Zagrebu.

Očekuje se da će vrh HDZ-a na današnjoj sjednici potvrditi odluku Časnoga suda o MIlinoviću. Podsjetimo, Predsjedništvo HDZ-a u četvrtak je na telefonskoj sjednici, donijelo Odluku o pokretanju stegovnog postupka pred Visokim časnim sudom HDZ-a protiv Milinovića.

Darko Milinović ocijenio je da je odluka Suda "neopravdana i nedemokratska", te je najavio da će idućih dana održati konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o novonastaloj situaciji.

U slučaju Milinovićeva povratka u Sabor, premijer Andrej Plenković pao bi na tanku saborsku većinu, odnosno na 76 ruku.

''Tanka saborska većina, bit će zasigurno problem za premijera Plenkovića i njegovu Vladu koja je ovu jesen označila kao vrijeme reformi'', rekao je Mislav Bago uoči današnjeg sastanka. ''Vruća politička jesen trebala je označiti vrijeme početka mirovinske reforme, te porezne reforme, no bit će to nemoguća misija za premijera, s ovako malim brojem ruku u Saboru. HDZ će zasigurno tražiti potporu među još nekim zastupnicima, no veliko je pitanje hoće li potporu dobiti.''

Branko Bačić, član Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, rekao je uoči sastanka, kako je vladajuća većina stabilna, neovisno o postupku Milinovića.

Domagoj Ivan Milošević smatra kako je Milinović pogriješio no kako se o toj temi trebalo uživo razgovarati, a ne na telefonskoj sjednici.

Vrati li se Milinović u Sabor, iz parlamentarnih klupa morat će izići Marijan Kustić, Milinovićev protukandidat na izborima za ličko-senjski HDZ.

Kustić je u Sabor ušao kao zamjena Milinoviću koji je iz parlamenta otišao nakon što je postao ličko-senjski župan.