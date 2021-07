Upišete li u Google ime Mislava Kolakušića, zapljusnut će Vas lavina tekstova s njegovim porukama o borbi protiv korupcije i promjenama u Hrvatskoj. Na valu tih obećanja izborio je mandat u Europskom parlamentu i plaću o kojoj prosječni Hrvat može samo sanjati - i fokus mu je postalo nešto drugo. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Brkić Tomljenović.

Predstečajne nagodbe i grupa Borg bile su omiljene teme Mislava Kolakušića. Ali dvije godine poslije, 1024 kilometra od Zagreba i s plaćom od 4500 eura, nova mu je meta cjepivo protiv korone.

"Mi želimo žigosati zdrave ljude", govori Kolakušić, koji sam odbija cjepivo.

"Prema onome što mi je sam kolega Kolakušić rekao, on svaki put prolazi to neugodno testiranje, ali to je cijena njegove odluke", kaže Biljana Borzan.

Za hrvatske medije ovaj europarlamentarac i dalje šuti. Tu i tamo svoju minutu iskoristi kako bi upozorio na kriminal u Hrvatskoj. Na Facebooku se hvali da mu je prošlo izvješće o boljoj izradi zakonodavstva Europske unije.

Nije prihvatio Matićevu rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Kao ni Resslerov amandman o spremnosti za ulazak Hrvatske u Schengen. Drugim kolegama to je neshvatljivo.

"Nije dobro kada radite protiv svoje zemlje, ni u jednoj situaciji, to se jednostavno ne radi", kaže Sunčana Glavak.

"I zato mi nije jasno da kolega kao jedini od hrvatskih zastupnika nije podržao amandman, koji je važan za ravnopravnost hrvatskih građana", kaže Karlo Ressler.

U Bruxellesu je Kolakušić slobodan strijelac. Bez veće političke grupacije ne može puno. Ali je u prijestolnicu Europske unije odletio s velikim snovima.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Mislava Bage 2019. godine o tome želi li biti predsjednik Vlade i želi li obnašati dužnost ministra policije i pravosuđa, Kolakušić je odgovorio: "Apsolutno, bez toga promjene nisu moguće".

Nakon europskih izbora Kolakušić se kandidirao i za predsjednika. Bio je tek četvrti.

Uz plaću, kao i svi ima pravo na ured i asistente, dnevnicu od 324 eura za smještaj. O putnim troškovima ne treba se brinuti, pa leti u ugodnom prvom razredu.

"Mogu reći da se srećemo u avionu, na hodnicima parlamenta. Što se rada tiče, bilo je situacija kad sam tražila podršku kolege Kolakušića za amandman koji mi je bio važan i dobila sam je", rekla je Borzan.

I dok neki njegovi videozapisi imaju više od 150.000 pregleda, građani ga u našoj anketi i ne pamte.

"Kad veliš da imaš dijete s posebnim potrebama, ne čuju te, ne žele ti pomoći, tako da nemam nade ni u tog Vukušića", kazala je jedna građanka.

Sve manje nade i povjerenja imaju i u hrvatsko pravosuđe, iz kojeg je Kolakušić sidro digao i otišao baš u Bruxelles.

Radi li za njih ili sebe, na kraju sude njegovi birači.

