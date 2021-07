Mještanima Prološca u Imotskoj krajini je prekipjelo. Godinama čekaju i slušaju obećanja o vodovodu, no njihove vapaje kao da nitko ne čuje.Kraj je ovo koji bilježi turistički bum, ali infrastruktura ih užasava i unazađuje. Neki turisti zbog toga nemaju ni vodu za piće.

Mještani Prelošca godinama nemaju vodu iz vodovoda. Mještani koriste vodu iz bunara. Marko Kujundžić kaže da je voda iz bunara upitne kvalitete. "Koristim godinu dana vodu iz bunara. To je moj otac prije 40 godina kopao, mi pijemo tu vodu, ali mi ne znamo kvalitetu te vode. Kod mojih susjeda bunar je zagađen", kaže.

Bunari su, tvrde, mještani zagađeni još dok je vinarija Imota radila. U zamjenu za zagađenost, Imota ih je spojila na svoje cijevi odakle su do unazad nekoliko godina imali pitku vodu. Gašenjem Imote, prepušteni su sami sebi. "Donosimo od susjeda iz bunara, mada ni ta voda nije bog zna koje velike kvalitete", kaže Mijo Gadžo novinaru Dnevnika Nove TV Mariju Juriču.

Upravnu zgradu Imote kupio je poduzetnik Marko Milas. Tu planira otvoriti hotel. "Nalazimo se 500 metara od izvora, a žalosno da nemamo vodu. Općine 30 kilometara udaljene imaju vodu", napominje poduzetnik Milas.

"Kako nema vode došli smo na ideju da pravo ekološki osvIjestimo naše goste pa da ponesu jedan sić i ponesu svak' u svoju sobu, to je to", otkriva Marica Milas. Tu je i luksuzna kuća za odmor, koja vodu crpi pumpom iz obližnjeg potoka.

Turisti u šoku: "Očekujemo svježu i čistu vodu"

Gosti su u subotu doživjeli šok.

"U subotu se dogodio incident kad smo ostali bez vode. Otkad smo došli, nismo mogli piti vodu, a nekoliko puta ni tuširati se. To je malo neugodno kad dođete tu kao turist koji očekuje čistu i svježu vodu", izjavila je Emily, koja je stigla u Hrvatsku iz Danske.

"Svi se hvale kako su brojke turizma dobre, kapaciteti puni, a infrastruktura ostaje nikakva. Meni je to ružno. Sin mi ide u vrtić u Imotski. Kad dođe iz vrtića pita me tata zašto ne mogu piti iz špine i zašto moram vodu iz boce", kaže iznajmljivač Stjepan Bubalo.

Stiglo je i objašnjenje Mate Lasića, načelnika općine Proložac. "Mijenjamo 16 kilometara cjevovoda u općini Proložac i mi bi u nastavku odradili tih 700 metara". Obećaje da će se sve riješiti još ove godine. Milijune kuna stanovnici imotske krajine ulažu u turizam, a dobra infrastruktura je samo minimum onoga što traže.

"Ovo nije normalno"

Davor Bubalo iz Prološca kaže kako se stanovnici snalaze pomoću pumpi. "Svatko ima svoje rješenje. Nešto crpimo iz rijeke, netko iz bunara, ali situacija je loša. Postoji 15 obitelji koji žele imati vodovod, kanalizaciju. Kontaktiramo s vlašću, traže se rješenja, ali rješenja nema", kaže Bubalo koji se bavi turizmom i ima punu kuću turista.

"Nije normalno. Nikome ne bih poželio ono što sam ja prošao prije dvije večeri. Turista je puna kuća, a ja moram dežurati i kontrolirati radi li pumpa za ono što bi trebao imati u 21. stoljeću. Izvor je ovdje 500 metara, sve se može napraviti ako se hoće, ne znam zašto se to ne radi", napominje.

Načelnik obećava rješenje do kraja godine, a Bubalo kaže da on skoro svaki dan obilazi načelnika i direktora Vodovoda. "To su moji prijatelji, nemam ništa protiv njih, ali daj jednom nađite rješenje", poručuje. Uvjeren je da se problem može riješiti za deset dana. Procjenjuje da bi sve koštalo od 60 do 70 tisuća kuna.

Najviše ga muče turisti. "Nije mi svejedno hoće li mi reći da idu kući, pa im nudim alternativu da ostanu još dva dana gratis, svašta... samo da ne idu loše recenzije".

