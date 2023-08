Siniša Hajdaš Dončić o izjavama Andreja Plenkovića: "I dalje je na nekom egotripu, misli da je država - on". Komentirao i loš rejting SDP-a

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je, između ostaloga i izjavu premijera Andreja Plenkovića oko afere u HEP-u, gdje kaže da će donijeti odluku kada on hoće, a ne kada to oporba želi.

"I dalje je Plenković na nekom egotripu i misli da je država - on. To nije državničko ponašanje i on je taj problem trebao riješiti u šestom, sedmom mjesecu kada je do afere došlo", smatra Hajdaš Dončić.

Na pitanje reporterke Sabine Tandare Knezović zašto premijeru toliko dugo treba, Hajdaš Dončić misli da se radi o "sukobu na par linija u HDZ-u". "Ne može donijeti odluku je li kriv ministar Davor Filipović ili predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić", dodao je Hajdaš Dončić.

Komentirao je i rast BDP-a. "BDP je porastao za nešto više od dva posto, ako gledamo na prošlo tromjesečje - to je svega 1,2 posto. Još uvijek su vrlo visoki efekti novca iz Europske unije, a s druge strane i post-COVID. Bojim se da će, nakon usporavanja ekonomije - osobito njemačke, brojke u Hrvatskoj biti puno lošije. Nije stvar BDP-a, nego realnih plaća koje nisu pratile porast inflacije", istaknuo je.

No svejesno smo debelo ispod europskog prosjeka, istaknula je Tandara Knezović. "Imamo vrlo važnu činjenicu: mi smo krenuli s puno lošije pozicije nego zemlje unutar EU-a. Nije nam bila ista osnovica kada smo krenuli. Nama bi trebalo 30 godina da po toj stopi dosegnemo Austriju", pojašnjava Hajdaš Dončić.

Postavilo se i pitanje kako bi on zaustavio inflaciju. "Prije svega udarom na ekstraprofit i udarom na ekstramarže. U Hrvatskoj postoji velik broj ljudi koji su koristili inflaciju za neopravdano podizanje cijena. Oporezivali bismo one koji imaju vrlo visoke marže", rekao je Hajdaš Dončić.

"Za profitere u inflaciji nanijeli bismo novi porez. Njih treba kažnjavati. Ovo je inflacija za odabrane. Određene skupine su se strašno obogatile. Govorim o bankarskom sektoru i trgovcima. Proizvođačima ne", pojasnio je.

"Vidi se kolika je prosječna plaća. Dobit je prošle godine bila rekordna - više od 70 posto. Koliko si zapravo reinvestirao - njih možemo osloboditi. Svi oni koji su se obogatili na inflaciji doprinijeli su većem porastu nejednakosti u društvu", napomenuo je Hajdaš Dončić.

Ne bježi od odgovornosti za loš rejting SDP-a. Kada ga je Tandara Knezović upitala tko je najviše kriv, Hajdaš Dončić je izbjegao odgovoriti. "Ne možemo reći ti, ti ili ti. Čelništvo stranke je uvijek najodgovornije. Predsjednik uprave i potpredsjednici. Jesam li bio jasan?", odgovorio je kroz smijeh.

Da će postojati određene posljedice, također je svjestan. "Pa naravno, nakon izbora se uvijek podvlači crta", priznaje.

Kaže kako će u četvrtak imati predsjedništvo stranke. "Ima političkih stranaka s kojima razgovaramo, ali bit ćete obavješteni na vrijeme", zaključio je Hajdaš Dončić.

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

