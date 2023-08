Završava li drama oko ravnatelja VSOA-e? Treba ga potvrditi saborski Odbor: "Radi se o jednom vrhunskom profesionalcu"

Ono što je važno jest i to da je Milanović supotpisao prijedlog kandidata za ravnatelja Vojnoobavještajne agencije, nakon što je to već učinio Plenković. Bit će to brigadni general Ivan Turkalj, kako je Dnevnik Nove TV prvi izvijestio.

No, mišljenje o Kandidatu za čelnog čovjeka te agencije treba još dati i saborski Odbor. Predsjednik Odbora Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru s reporterkom Josipom Krajinović otkriva kakva je daljnja procedura.



"Vrlo jednostavna je, to da sam sazvao Odbor za srijedu za 16 sati koji je zatvoren za javnost. Na taj odbor dolaze potpisane odluke premijera i predsjednika, isto tako i životopis kandidata. Nakon toga, članovi odbora postavljaju pitanja i u konačnici daju suglasnost za kandidata ili glasaju protiv. Nakon tog, recimo hipotetski davanja suglasnosti ta odluka se vraća predsjedniku i premijeru i osoba postaje ravnatelj VSO-e", kazao je.

Kaže da kandidata zna i misli da je on dobar izbor za tu funkciju.

"Radi se o jednom vrhunskom profesionalcu, a vrlo je važno i da se predsjednik složio s premijerom i da su zajedno porazgovarali i ujedno riješili neka druga imenovanja koja su krucijalno važna za funkcioniranje RH kao države, osobito imenovanja u vojsci, imenovanja koja se tiču izaslanika u NATO savezu. Znamo što se događa u Ukrajini i Rusiji i mislim da je to jedan dobar dobar put za nastavak državničke suradnje", smatra Hajdaš Dončić.

Predsjednik i premijer su razgovarali u Sinju, je li se sve to moglo i ranije?

"Pa gledajte, uvijek se može, ali vam za valcer treba dvoje. Dakle, Milanović je par puta zvao Plenkovića za izravan razgovor. On se sad dogodio u Sinju, kako ste imali ono povijesno 'čuvaj se senjske ruke', sad imate vjerojatno 'čuvaj se Sinjske alke', da se malo našalim, ali bitno da je Plenković prihvatio razgovor i da je usuglasio s Milanovićem najvažnija imenovanja koja se tiču sigurnosno obavještajnog sustava, a i nekih drugih u Hrvatskoj vojsci jer je tu Milanović u principu, da tako kažem, sukreator politike".

Na pitanje mogu li se tako dogovoriti i oko veleposlanika, Hajdaš Dončić odgovara: "Pa nadam se da će se dogovoriti".

"Ono što znam, što svi znamo zapravo da je Milanović otvoreno pozvao Plenkovića da njih dvojica sjednu i da dogovore najvažnija imenovanja. Dakle, ja bih htio da se to dogodi i da se to riješi jer jedno je fukcioniranje države, država je država, a drugo je dnevnopolitički okršaj. Fajt treba postojati nije dobro da postoji jednoumlje u državi, uvijek morate imati malo tenzija i onda je društvo bolje", zaključio je.

