Predstavnici Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u Srednjim školama Hrvatske u četvrtak u 9:30 dijelit će letke saborskim zastupnicima te ih pozvati da ne prihvate Proračun za 2020. u kojem nema osiguranih sredstava za selektivno povećanje plaća učitelja/nastavnika i svih zaposlenika u odgojno obrazovnom sustavu.

"Zastupnici će slušati izvješće o amandmanima na proračun, a u petak i glasati o proračunu za 2020. te rebalansu za ovu godinu. Zastupnicima ćemo dijeliti letke kako bismo ih motivirali da ne glasaju za proračun u kojem nema selektivnog pristupa plaćama u obrazovanju", objasnio je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec za Dnevnik Nove TV te dodao kako su spremni obavijestiti posjetitelje kongresa Europske pučke stranke o tome kako izgleda socijalni dijalog u Hrvatskoj.

"Ovakvo poniženje nismo dobili niti od jedne Vlade do sada. I dalje provodimo referendum. Naravno da nismo potpisali ovakvu ponudu", rekao je Mihalinec nakon sastanka s ministrom rada Josipom Aladrovićem o povećanju plaća

Školski sindikati sastali su se u srijedu s Aladrovićem, a on im je ponudio isto što i prije te najavio da će im štrajkanje biti plaćeno do 15. studenog ako prihvate sporazum. Predstavnici sindikata time su samo razjareni i poniženi. Kažu da će se sada u štrajk priključiti i oni koji do sad nisu, a dosadašnji odaziv je 90 posto.

Vilim Ribić rekao je pak kako ne zna zašto ih je Vlada zvala. "S ovom ponudom ne samo da nisu riješili, već su ljude razjarili kako bi ljudi bili još više za štrajk. Ovo je pokušaj da se ljudi ponize".

Vladina ponuda sindikatima

Vladina ponuda sindikatima na današnjim pregovorima iznosi 6,12 posto u tri navrata po 2 posto s dinamikom koja će se dogovoriti u sklopu pregovora, stoji u dokumentu koji je ponuđen prosvjetnim sindikatima.

Ponudili su im i trenutno sklapanje Sporazuma o dodatku na plaću kojim će biti definirano da ako se do 30. lipnja 2020. godine kroz analizu i definiranje novog sustava koeficijenata u javnim službama ne izmjeni Uredba, svi zaposlenici u sustavu obrazovanja dobit će dodatak od 2 posto na plaću.

Vlada je ponudila i da će učiteljima platiti dane u štrajku do 15. studenog.

Također Vlada je ponudila i izradu analize cjelokupnog sustava plaća u javnom sektoru u okviru koje će se razmotriti i koeficijenti složenosti poslova zaposlenih u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja.