Zvuči poznato? Poslušajte pjesmu kampanje Selak Raspudić

Predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić putem svoje Facebook stranice predstavila je pjesmu svoje kampanje.

"Poslušajte pjesmu naše kampanje! Zove se Progledaj i to je Hrvatska, a napisali su je i otpjevali naši volonteri. Riječ je o prepjevu poznate pjesme Marija Divljih jagoda. Pjesmu izvodi Karla Neferanović, tekst su zajednički sastavili volonteri #zamariju, a za glazbu je zaslužan Zele Lipovača kojem se ovim putem od srca zahvaljujemo što nam je omogućio korištenje pjesme Marija za ovu predsjedničku kampanju.

A ovo je tekst pjesme:

Progledaj i to je Hrvatska

Moja mala Hrvatska

tako rijetko radosna

ponižena, vješto sluđena.

Al' svi se nismo predali

svi se nismo prodali

progledaj, i to je Hrvatska.

Nismo sami, sad smo jaki,

pobjedu smo dugo čekali.

Zemlju si očarala

Lijepu našu u bolje povela.

Povedi nas Marija, spremna je Hrvatska

za više od karaktera,

srca punog ponosa!

Trebaš nam Marija, čvrsta i pravedna,

za više od karaktera, nova, bolja Hrvatska.

Al' svi se nismo predali

svi se nismo prodali

progledaj, i to je Hrvatska.

Zajedno smo ustali

zajedno se borili,

osjetiš li plimu radosti?

Nismo sami, sad smo jaki,

pobjedu smo dugo čekali.

Zemlju si očarala,

Lijepu našu u bolje povela.

Povedi nas Marija, spremna je Hrvatska

za više od karaktera,

srca punog ponosa!

Trebaš nam Marija, čvrsta i pravedna,

za više od karaktera, nova, bolja Hrvatska.

Marija….", piše u objavi.

