Matica hrvatskih sindikata (MHS) i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) održali su konferenciju za medije na temu "Međunarodni praznik rada 2018.: Za reforme za ljude".

Sindikati se žele izboriti za pravednije plaće i bolje uvjete rada, dostojanstvenu starost, kvalitetno obrazovanje kao temelj razvoja budućnosti, efikasan javni zdravstveni sustav dostupan svima, učinkovito pravosuđe i javnu upravu, vraćanje povjerenja građana u institucije te promjenu odnosa prema Europskoj uniji i unutar nje.

To su reforme koje bi prema mišljenju sindikata trebale dovesti do kvalitetnijeg života i ostanka ljudi u Hrvatskoj.



Govoreći o povorci povodom Praznika rada rekli su da će se ići do Maksimira gdje je tradicionalno okupljanje, a na prosvjed će njihovi članovi doći autobusima iz još šest gradova.

Sindikalisti su na konferenciji za medije uputili niz kritika na račun Vlade, odnosno na račun reformi koje se provode ili se planiraju provesti. Rečeno je tako da je porezna reforma donesena u korist bogatih, kao i da bez imalo srama Vlada najavljuje odlazak u mirovinu sa 67 godina.

Potezi Vlade, rečeno je, idu u krivom smjeru i vrijeme je da se kaže dosta, a upravo će na povorci tražiti reforme za bolji život.

Vilim Ribić pozvao je 77 posto ljudi koji misli da je smjer u kojem ide Vlada pogrešan da dođu na prosvjed, umjesto da taj utorak iskoriste za roštiljanje.