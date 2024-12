Sindikati najavili adventski prosvjed: "Trebamo dobiti koeficijente koji neće biti ponižavajući"

Adventski prosvjed triju sindikata obrazovanja i znanosti protiv ocjenjivanja i nepravednih koeficijenata za obračun plaća održat će se u subotu 14. prosinca u 14 sati na Trgu bana Jelačića, najavili su u petak sindikalni čelnici na konferenciji za novinare.

Novoizabrani predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija rekao je kako su procijenili da je došao trenutak da preuzmu veću odgovornosti brigu za članstvo i sve zaposlene u sustavu srednjoškolskog i obrazovanja uopće.

Prepoznali smo inicijativu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Školskog sindikata Preporod i kao svoju priču i pridružili im se, jer također nismo zadovoljni Zakonom o plaćama, odnosno uredbom o koeficijentima budući da je osnovni koeficijent od 2,01 daleko ispod onoga koji drže da zaslužuju, rekao je.

Uredba o ocjenjivanju je potpuno neprihvatljiva i teško će ju biti kasnije pravilnicima primijeniti u sustav obrazovanja, smatra Turalija i izražava bojazan da bi mogla izazvati narušavanje odnosa u cjelokupnom sustavu obrazovanja.

S obzirom na dobar odaziv promijenili smo mjesto i vrijeme održavanja prosvjeda, rekao je glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

Na prosvjed su pozvani svi, jer su teme od interesa za cjelokupno društvo. Sustav radi kontra motivacije i međuljudskih odnosa, što nije u interesu građana, nego da u sustavu znanosti i obrazovanja imaju motivirane zaposlenike primjereno egzistencijalno pozicionirane. Nadamo se da će i građani to prepoznati i očekujemo i njihovu potporu, poručio je Kroflin.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da u prosvjedu sudjeluju tri od četiri reprezentativna sindikata u obrazovanju i znanosti poručivši da radnici trebaju dobiti koeficijente kakve zaslužuju koji neće biti ponižavajući u odnosu na ista ili vrlo slična radna mjesta u drugim javnim službama.

Što se tiče ocjenjivanja tiče želimo da budu izuzeti radnici u obrazovanju i znanosti, jer zakon već poznaje izuzetke za 50-ak različitih subjekata na koje se neće primjenjivati odredba o ocjenjivanju, rekao je.

Naš je stav da nam ocjenjivanje nije potrebno, da je neprovedivo u sustavu obrazovanja i znanosti i da bi njime dobili samo štetu koja će dugoročno ostati kao posljedica nepromišljenog rješenja, ustvrdio je Stipić.

Dodao je kako u sustavu obrazovanja već postoji nekoliko načina prepoznavanja kvalitete - sustav napredovanja i godišnje nagrade.

Kvaliteta nije nešto što se ne prepoznaje u sustavu obrazovanja i znanosti, istaknuo je ocijenivši da predloženo ocjenjivanje nije na tom tragu. Ono će dovesti do međusobne zavade radnika, jer ocjenjivač teško može biti kolega, ravnatelji će se antagonizirati prema radnicima i to će dovesti do lošeg ozračja u školama, upozorio je Stipić.

