Hoće li Vlada popustiti ili slijedi potpuni štrajk? "Neprihvatljivo nam je da ovo odbijaju"

Završio je treći krug pregovora između Vlade i Sindikata javnih službi.

Dogovor nije postignut, a sa sastanka nitko nije izašao zadovoljan.

Vlada jest podebljala svoju ponudu i ponudili su dva posto veću osnovicu od 1. ožujka i još dva posto od 1. rujna. Na to su Sindikati uzvratili kontraponudom. Oni traže 4 posto od 1. siječnja i 4 posto od 1. ožujka. Ministar Piletić je rekao da će ovu kontraponudu iznijeti premijeru i ostalim članovima Vlade i da će se nakon toga izjasniti.

Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja kaže da su daleko od dogovora.

"Ne vidim brzu mogućnost dogovora. Ponuda Vlade ne može se percipirati kao rast osnovice, jer obzirom na rokove ponude, to je manje od inflacije koja se predviđa za narednu godinu, a to je 2, 7 posto. Neprihvatljivo nam je da Vlada u potpunosti odbija uvođenje novog prava, a to je topli obrok. Našim članovima je to jako bitno".

Na pitanje o štrajku kaže: "Štrajk je izgledna opcija, mnogi sindikati u javnim službama, kažu da imaju odluku o najavi štrajka i štrajku. Kod nas izjašnjavanje o štrajku završava sutra, a trenutno 32 posto podružnica izjasnilo se u izjašnjavanju za štrajk, a njih 82 posto članova je spremno za sudjelovanje u štrajku. Štrajk je vrlo jasna opcija", kazala je Šprem.

Što se tiče državnih službi, njihovi sindikati također nisu zadovoljni ponudom, a oni će se izjasniti do petka.

Pročitajte i ovo reakcija na odluku predsjednika UŽIVO Državni udar u Južnoj Koreji? Izglasana blokada izvanrednog stanja, izbili sukobi

Pročitajte i ovo Karta Europe Putinov ideolog šokirao: "Moldavija će uskoro biti dio Rumunjske, a Rumunjska dio Rusije"