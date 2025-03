VIDEO Sindikati najavili novi štrajk, ali i izlazak na ulicu: "Kažu da nas je bilo manje..."

Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja najavili su na konferenciji za medije u četvrtak novi štrajk. Nisu rekli kada će se održati, ali su otkrili da će duže trajati od onog održanog u srijedu.

Za početak su istaknuli da su zadovoljni odazivom članstva, a na njhovo zadovoljnstvo nije utjecala ni konferencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na kojoj je ministar Radovan Fuchs objavio da je jučer u štrajku bilo 25 posto učitelja, nastavnika i profesora.

“Osmijeh nam nije pao s lica, bez obzira na brojke koje su oni iznijeli. Jučer smo imali jedno drugačije iskustvo. Što se tiče NSZSSH-a, rekao bih da je to bilo jedno izvrsno iskustvo i na terenu i brojke s terena”, rekao je Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Zrinko Turalija Foto: Ranko Suvar/Cropix

Istaknuo je da je od njihovih 346 podružnica, 340 bilo u štrajku.

"U 340 podružnica naših 8240 članova je štrajkalo. To je 80 posto naših članova. Ono što je mene iznenadilo, u 340 podružnica, po našoj evidenciji koja je provjerljiva, bilo je ukupno 12.993 zaposlenika. Ja nisam neki matematičar, ali jednostavnim oduzimanjem došao sam do broja 4773 zaposlenika, od kojih je vrlo mali broj u sindikatu Željka Stipića, bez podružnice, a najveći broj, oko 4500, ljudi koji su se pridružili štrajku a da nisu sindikalno organizirani", kazao je Turalija i istaknuo da su se ljudi štrajkali bez obzira na to što je ministarstvo odlučilo ne platiti štrajk, a to smatra iznimnim uspjehom.

O razlici u brojevima koje je iznijelo ministatstvo, Zrinko Turalija je rekao da ravnatelji jednostavno nisu prijavljivali sve štrajkaše upravo zbog odluke o neplaćanju.

"Imamo i takve informacije s terena. Ravnatelji su prepoznali naše aktivnosti, a posebno zbog najave neplaćanja, zbog naših spremačica, domara i onih s nižim plaćama, bili benevolentni pa nisu prijavljivali ljude u centralni obračun plaća. To je isto velika gesta i zahvaljujem im", rekao je, a Vladi poručili da neisplaćene dnevnice od jučerašnjeg štrajka isplate spremačicama.

"Štrajk je uspio!"

"Štrajk je uspio! Štrajk je sasvim sigurno u našem sustavu stvorio dodatnu koheziju, ojačao poziciju sindikata, pokazao je smjer, učvrstio nas je da je sve ovo što smo proteklih godinu dana radili itekako imalo smisla i bilo na dobrom tragu", istaknuo je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Matija Kroflin Foto: Ranko Suvar/Cropix

Rekao je da je u sustavu visokog obrazovanja i znanosti u štrajku sudjelovalo nešto manje od 8500 članova u 110 podružnica.

"To je zapravo oko 30 posto veći broj, nego što sindikat okuplja članova u tim podružnicama. To su podaci koje su nam dostavili naši povjerenici s terena. Jedino nas ti i takvi podaci interesiraju", zaključio je Kroflin i dodao da se ministarstvo "propisno osramotilo".

Kroflin je komentirao i da posljednjih dva dana kod Vlade primjećuju nervozu koja se "pomalo reže nožem" i koja je prešla u agresiju, a to se vidi prijetnjom neplaćanja dana u štrajku.

Loša reforma

"Shvatili su da ova tri sindikata imaju jake argumente koji dokazuju da je posao za koji je odgovorna Vlada, napravljen izuzetno loše i traljavo", zaključio je.

"Iako poziva na dijalog, (premijer Plenković) nije iskren jer on jako dobro zna da su ova tri sindikata tri puta u posljednja tri mjeseca tražila sastanak, razgovor koji je on ignorirao. Ta nervoza ga je odvela u smjeru da lomi štrajk, kažnjava svoje zaposlenike u sustavu obrazovanju i znanosti jer mu ukazuju na njegovu vlastitu pogrešku", rekao je Matija Kroflin.

"Iskoristio je europske novce i instrumentizirao ih isključivo u političke svrhe svoje stranke. Dakle, cilj ove reforme je bio da HDZ osvoji nove izbore. To je svima jasno", kaže Kroflin.

"Prije godinu dana je ta ista vlada izašla ususret nekima u nezakonitom štrajku, nego nije ni prijetila da to neće platiti, nego je i platila i ispunila zahtjeve tih nekih. Time se šalje opasna poruka. U državi u kojoj država šalje poruku da se nešto nezakonito plaća, a nešto zakonito ne plaća, to ima puno širi značaj od ove situacije", rekao je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod, te komentirao i takozvanu Fuksicu - naknadu za miniranje štrajka.

Novi štrajk

Željko Stipić Foto: Ranko Suvar/Cropix

"Idući štrajk, a kojeg će sigurno biti, bit će duži od ovog i isto tako, neće doći odmah nakon ovoga, već ćemo provesti još jednu našu sindikalnu akciju na koje nas je inspirirala ova presica našeg ministra. Kažu da nas je bilo manje nego što zapravo jest, pa je najjednostavnije da mi njima dovedemo sve te ljude", rekao je Stipić i dodao da će se svi okupiti na glavnom zagrebačkom trgu.

Ovo je, naglasio je Stipić, plan za akcije do Uskrsa, a o daljnjima će naknadno odlučiti.

