Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
nakon 132 godine

Je li sve isplanirano unaprijed? Simbol hrvatske industrije zatvara vrata, 300 ljudi na ulici: "Žalosno, ako je to tako"

Piše Ivana Pezo Moskaljov/DNEVNIK.hr, 06. veljače 2026. @ 19:35 komentari
Gredelj gasi proizvodnju - 5
Gredelj gasi proizvodnju - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Oko 300 radnika moglo bi ostati bez posla nakon lipnja - industrijski div zatvara vrata, a Sindikati traže pomoć Vlade.
Najčitanije
  1. Aleksandra Šarković
    majka dvoje djece

    FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
  2. Ubijena žena u Nišu
    potraga za ubojicom

    FOTO Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
  3. Bolnica, ilustracija
    Građani na nogama

    Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Uskok objavio detalje o slučaju bivšeg manekena Roberta DiCaprija
OBJAVLJENI DETALJI
USKOK rekonstruirao kako se bivši maneken sa zločinačkim udruženjem dočepao tuđih nekretnina
Terapijsko jahanje za djecu u opasnosti zbog nedostatka sredstava
Problem financiranja
Udruga za terapijsko jahanje pred zidom: "Apeliram da toj djeci na ukinu terapiju"
Sindikat i radnici traže državnu intervenciju zbog gašenja proizvodnje u Gredelju
nakon 132 godine
Je li sve isplanirano unaprijed? Simbol hrvatske industrije zatvara vrata, 300 ljudi na ulici: "Žalosno, ako je to tako"
U Varešu u Bosni i Hercegovini deseci mještana imaju povišene razine olova u krvi
ZABRINUTOST U SUSJEDSTVU
Masovno trovanje u susjedstvu! Tragovi teškog metala pronađeni i u krvi djece! Mještani sumnjaju tko je krivac
Mauzolej četničkog vođe više ne stoji stotinjak metara od mjesta pogibije redarstvenika
Mauzolej Vukašinu Šoškoćaninu
Nakon 35 godina uklonjen spomenik vođi srpske pobune: "Obitelji stradalih bit će mirnije"
Detalji pucnjave u Međimurju
TUGA U MIHALJEVCU
Međimurci u šoku nakon teškog zločina! Prvo su čuli galamu, a onda pucnjavu: "Neka im je laka zemlja..."
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović objavio fotografiju iz bolnice
liječnik pacijent
Darko Milinović objavo fotografiju iz bolnice: Pogledajte što su mu izvadili
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Građani na nogama
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
U Nišu ubijena Aleksadndra Šarković: Njezin suprug ubijen bombom u automobilu
majka dvoje djece
FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
U Nišu ubijena žena: Ostavila dijete u školi, napadač ju je dočekao na povratku
potraga za ubojicom
FOTO Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
Pucnjava u Međimurju
U TIJEKU OČEVID
FOTO Strava u Međimurju! Pucao u susjeda, pa u sebe, oglasila se policija
Mile Kekin: Plenković je u pravu 15
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Melania Trump suočena s neugodnim pitanjima o Ghislane Maxwell 9
u fokusu javnosti
Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem
Iva Rinčić u Dnevniku Nove TV 8
RINČIĆ U DNEVNIKU NOVE TV
Riječka gradonačelnica otkrila čime nije zadovoljna u gradu, ali i što misli o zabrani Thompsona: "Nisam birala playlistu..."
Brnabić: Umirovljenici u Srbiji žive bolje nego u Luksemburgu 7
O KVALITETI ŽIVOTA
VIDEO "Srbija je bolja od Hrvatske i Luksemburga. Tko je to učinio? Pa Vučić": Brnabić iznenadila usporedbama
Plenković o aktualnim temama 6
Sjednica Vlade
Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
Guterres: Istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za svjetsku sigurnost 4
Ozbiljan trenutak
Prijeti li nuklearni rat? Od noćas sve su oči uperene u dvije zemlje
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U Nišu ubijena žena: Ostavila dijete u školi, napadač ju je dočekao na povratku
potraga za ubojicom
FOTO Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
U Nišu ubijena Aleksadndra Šarković: Njezin suprug ubijen bombom u automobilu
majka dvoje djece
FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
show
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
zdravlje
Imate povišen tlak, šećer ili kolesterol? Svaki dodatni sat ovoga dnevno može smanjiti rizik od smrti i do 20 %!
Znanstvenici otkrili
Imate povišen tlak, šećer ili kolesterol? Svaki dodatni sat ovoga dnevno može smanjiti rizik od smrti i do 20 %!
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Ovo kaže znanost
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
zabava
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Zanimljivo
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Zanimljivo
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Je li ovo normalno? Snimka iz Knina proširila se društvenim mrežama
Što kažete?
Je li ovo normalno? Snimka iz Knina proširila se društvenim mrežama
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Rezultat novog istraživanja
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Što im je to trebalo? Automobilski div uveo pretplatu za grijanja sjedala pa se sad posuli pepelom
Na udaru kritika
Što im je to trebalo? Automobilski div uveo pretplatu za grijanja sjedala pa se sad posuli pepelom
sport
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
traže njegov profil
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
tv
U dobru i zlu: Čini se da je tek sad počela shvaćati u kakvoj je zapravo opasnosti
U DOBRU I ZLU
Čini se da je tek sad počela shvaćati u kakvoj je zapravo opasnosti
Kumovi: Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
KUMOVI
Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
U dobru i zlu: Što se to događa pod njegovim krovom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Što se to događa pod njegovim krovom?
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Vodič za preživljavanje: gdje na kupanje s djecom usred zime u blizini Zagreba
Tko preživi, pričat će
Vodič za "preživljavanje": Kamo na kupanje s djecom usred zime u blizini Zagreba?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik
Borba za vrh
Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Ulična moda Zadar u najlonkama s uzorkom i visokim čizmama
Petica za stil
Kako se dobro skockala! Šetnja Zadrom u najlonkama s uzorkom stvorenima za finjak izdanje
Olimijske uniforme za Zimske olimpijske igre 2026
Skriveno značenje
Zimske olimpijske igre nisu još ni otvorene, a svi već pričaju o ovim uniformama
sve
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
traže njegov profil
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene