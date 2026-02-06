Je li sve isplanirano unaprijed? Simbol hrvatske industrije zatvara vrata, 300 ljudi na ulici: "Žalosno, ako je to tako"

Brojni radnici U Gredelju do ljeta će ostati bez posla. Nakon što je slovački vlasnik najavio gašenje proizvodnje, o čemu je Dnevnik Nove TV izvještavao posljednjih dana, u petak su se okupili ispred tvornice željezničkih vagona. Traže novog ulagača i pomoć države.

Vrata Gredeljeve tvornice do ljeta bi za sobom trebalo zatvoriti oko 300 radnika.

"Osobno mi je žao, ja sam svoj život proveo u Gredelju, 32 godine, ja sam djecu othranio u Gredelju, ali eto takva je sudbina", ispričao je Nikola, radnik u TŽV Gredelj.

Nikola, radnik u TŽV Gredelj Foto: DNEVNIK.hr

Odlučio je tako njihov vlasnik - slovačka Tatravagonka. I tako zadala udarac zagrebačkom proizvođaču vlakova i vagona.

"Oni kažu da nema posla. Momentalno baš i nema. Ne znam zašto, ali vidi se po halama da nemaju", rekao je Nikola i dodao: "Kad su došli i kad su preuzeli radilo se punom parom, stvarno se radilo jako puno i išlo je to".

Rečeno im je da firma nema posla. Na pitanje što će dalje kaže - "Ne znam, vidjet ću, još sam tu, pa ću vidjeti...".

Sindikat se obratio Vladi i Slovacima

Da progleda i država - očekuje i sindikat zabrinut zbog krize i otkaza.

"Pozivamo Vladu da se angažira maksimalno i pomogne da Gredelj nađe novog investitora, jer smatramo da je ovaj investitor svoje rekao i da nema tu više šta tražiti", rekao je Tomislav Rajković iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

Traže i da Slovaci odustanu od još jedne svoje odluke.

"Da se hitno prekine postupak zbrinjavanja radnika koji je počeo jučer, 8 dana imamo rok da se očitujemo u tom što su nam poslali", poručio je. Dodao je da ne može reći više: "To je proglašeno poslovnom tajnom i upozoreni smo da ne iznosimo detalje".

Gredelj gasi proizvodnju - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Do gašenja završavaju manje poslove i vagone za austrijskog naručitelja. Sumnjaju u namjere poslodavca koji je po dolasku imao velike planove.

"Ispada kao da je planirano unaprijed, ne mogu to reći, ali svodi se na to, žalosno ako je to tako, mogu samo nagađati", rekao je Siniša Belović, jedan od radnika.

Da su baš tako isplanirali, ni Hitchcock ne bi bolje, za jednu tvornicu strava i užas, a da ne kažem za državu i grad Zagreb.

"Bilo je uspona, bilo je padova, stečaj, ali zatvaranje proizvodnje - to ne znam", rekao je Tihomir Bijader, predsjednik Sindikata radnika Gredelja.

Vlada s opreznim obećanjima

Kažu da hrvatski slučaj - nije izoliran. Zatvaraju u Njemačkoj, otvaraju u Mađarskoj. Rajković potvrđuje da još nije krenula selidba strojeva.

"Ali smo dobili informaciju da su iz jedne tvornice došli strojeve gledati", rekao je.

I dio političara sve problematizira. Ali o mogućim rješenjima za Gredelj Vlada, za sada - oprezno. Svjesni da je i održavanje voznog parka ovime ugroženo.

Gredelj gasi proizvodnju - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nemamo puno informacija, ali kao i uvijek Vlada RH će sukladno svojim mogućnostima i snazi koju ima naći neko rješenje budući da ima koliko čujem, ima i zainteresiranih", rekao je Oleg Butković, potpredsjednik Vlade (HDZ).

"Gredelj u hrvatske ruke, hrvatski trud, hrvatski rad, hrvatska pamet u hrvatske ruke", poručio je zastupnik Nikola Grmoja (Most).

Oni koji su doveli do svega - i dalje šute. Neizvjesnost se nastavlja.