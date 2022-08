Sezona je ambrozije koja alergičarima stvara mnogo problema.

Sezona je ambrozije koja alergičarima stvara mnogo problema. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus o tome je razgovarala s pulmologinjom KBC-a Sestre Milosrdnice Marijom Gomerčić Palčić.

Pelud ambrozije predstavlja najjači poznati alergen današnjice. Jedna zrela biljka ambrozije otpušta i do 8 milijuna zrnaca godišnje.

Pelud ambrozije širi se oko jedan kilometar oko biljke, a vjetar ga može raznijeti i na udaljenost od nekoliko stotina kilometara. Visoko alergena pelud ambrozije uzrokuje znatne zdravstvene probleme sve većem broju ljudi.

Gomerčić Palčić pojasnila je kako su simptomi nazalna sekrecija, pojačano curenje nosa, svrbež nosa, kihanje, osjećaj začepljenosti nosa, zacrvenjene oči koje svrbe i pojačano suze.

Istaknula je kako alergičari također mogu osjetiti suhi kašalj i osjećaj da ne mogu udahnuti do kraja.

"Sve to zajedno razultira time da lošije podnosite napor nego prije samog doba alergije. To se događa ljeti jer ona cvjeta od srpnja do rujna pa su simptomi najčešći u kolovozu. Najveća koncentracija polena je u jutarnjim satima, kada je sunčano i kada je vjetrovito. Tako da je takvim osobama najbolje kada pada kiša da provjetravaju svoje prostore", kazala je Gomerčić Palčić.

Dodala je kako se alergija može pojaviti od djetinjstva do odrasle dobi.

"Ako na vrijeme ne prepoznate svoju alergiju, ne liječite je, zauvijek ćete imati simptome i utjecat će na vaš svakodnevni život. Zato je bitno napraviti alergološko testiranje. To je najbolje u zimskom razdoblju zato što tada imate najmanje koncetracije tih alergena. Ne uzimate terapiju koja vama može napraviti negativno lažne rezultate", pojasnila je.

Osvrnuvši se na podatak da posljednjih godina ima sve više alergičara, Gomerčić Palčić je istaknula kako je jako puno atopije.

"Naša djeca imaju puno alergija. Smatra se da se djeca odgajaju u sterilnim uvjetima. Imamo malo kontakta s alergenima domaćih životinja, a imamo puno s plijesni, vlagom i hranom s puno aditiva. Tu je i prekratko dojenje i onečišćenje zraka. Ne samo da je učestalije, nego je i puno duže i puno intenzivnije. To je zato što su sve duža ta topla razdoblja i zato cvjetanje počne ranije i ono puno duže traje", zaključila je Gomerčić Palčić.

