Slučajeva gripe sve više i više. Dubrovačko-neretvanska županija za sada je najgore zahvaćena no najgori udar očekuje se sredinom siječnja. Kako se zaštititi provjerila je Sanja Vištica, reporterka Nove TV.

Raste broj oboljelih od gripe, a najviše je prijavljenih slučajeva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

"Imamo prijavljenih 1125 slučajeva kliničkih slučajeva gripe. Laboratorijski je dio toga potvrđen i možemo reći da epidemija gripe lagano se zamahuje", govori dr. Vesna Višekruna Vučina, dežurna epidemiologinja HZJZ-a.



"Ima dosta oboljelih. Nažalost dosta njih ima i komplikacije uzrokovane gripom. To su upale pluća, sinusa", objašnjava Stejapn Đuričić, infektolog opće bolnice Dubrovnik.

Pa u dubrovačkoj bolnici imaju pune ruke posla. Dodatan je pritisak izazvao slučaj dječaka koji je preminuo od upale pluća u Metkoviću. Više se slučajeva sada upućuje u bolnicu. Kapaciteti su puni.

"Što se kaže kolokvijalno, puca po rubu. Dežurne službe rade koliko mogu. Ljudi su nekada nezadovoljni jer dugo čekaju, ali vjerujte radimo najbrže i najkvalitetnije što možemo jer ne možemo u brzini nešto predvidjeti. Naime, sve se slijeva kod nas", govori Đuričić.

Uz krajnji jug, najviše pacijenata s gripom se nalazi još u splitsko- dalmatinskoj, brodsko posavskoj ivaraždinskoj županiji. Potvrđenih smrtnih slučajeva zbog gripe za sada - nema.

"Osobe koje su se spominjale u medijima su imale koinfekciju s gripom. Ali u biti uzrok smrti je drugi uzročnik", objasnila je Višekruna Vučina.

"Prema dosadašnjim godinama najčešći taj udar bude u drugoj polovini siječnja. Kad se malo još ovih vraćaju sa skijanja, kad krene školska godina pa je to puno lakše, otvara se više puteva za širenje gripe", rekao je dr. Dragan Soldo, specijalist obiteljske medicine.

Gripa nije nimalo bezazlena. Posebice za kronične bolesnike.

Već od idućeg tjedna ulazi se u vrhunac sezone gripe - kako se zaštititi?

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s virusologom dr. Vladimirom Draženovićem o tome na koji se način najbolje zaštititi od gripe.

"Gripa je u Hrvatskoj prisutna već 4-5 tjedana. Mi sada primjećujemo izrazitu tendenciju porasta broja oboljelih i očekujemo da kada dođe do vrhunca, za neka dva tjedna, da će to potrajati nekih 8-10 tjedana tj. dva do tri mjeseca", objašnjava dr. Draženović.

Na pitanje o tome je li cjepivo dovoljan zaštita od gripe, doktor je rekao kako je ovogodišnje cjepivo iznimno učinkovito.

"Cjepivo će svakako zaštiti one koji su se cjepili jer dominira izrazito virus tipa A i to iskljućivo H1N1, a upravo je on, tj. njegova komponenta sadržana u cjepivu. Prema tome cjepivo je visokozaštitno cjepivo za ovu sezonu", tvrdi Draženović.

"Za one koji se nisu cjepili, a ove godine se puno ljudi cjepilo 360.000 osoba, najbolji su zdravi stilovi života – fizička aktivnost, zdrava prehrana i izbjegavanje previše napućene prostore, što je malo teže", preporuča iskusni liječnik te upozorava da još uvijek nije prekasno za cjepiti se protiv gripe jer njeno haranje može potrajati i do travnja.

Nema mjesta panici, treba se zaštiti onoliko koliko je to moguće te ukoliko se razbolimo treba preležati ono što se treba preležati.

