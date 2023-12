HŽ kupuje nove vlakove za liniju Zagreb-Split: Do kraja 2027. bit će uloženo 100 milijuna eura

Predstavljen je novi projekt nabave vlakova za relaciju Zagreb-Split te pilot-projekt besplatnog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Projekte su predstavili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.

Iz državnog proračuna će za pilot projekt besplatnog prijevoza vlakom umirovljenika i osoba starijih od 65 godina u 2024. godini biti izdvojeno dva milijuna eura, a za njegovu provedbu Vlada je zadužila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Zahvaljujući tom projektu oko 1,2 milijun​a umirovljenika i osoba starijih od 65 godina ​kroz cijelu sljedeću godinu moći će neograničeno koristiti željeznički prijevoz, odnosno besplatno putovati vlakom radi svakodnevnih i povremenih putovanja, jednodnevnih izleta, posjeta događanjima i manifestacijama, odlazaka liječniku, putovanja na ljetovanje i dr.

Umirovljenici najveće dalmatinske županije i stariji od 65 godina u HŽ-u Putnički prijevoz izradit će pametnu karticu za besplatnu vožnju, a iznos za njenu izradu od 2,65 eura će im platiti Splitsko-dalmatinska županija, potvrdio je Boban.

"Umirovljenicima želim sretno upoznavanje Hrvatske, ali i po potrebi liječenje u Zagrebu. Nadam se da će višestruko biti povećan broj prijevoza", rekao je Boban dodavši da u toj županiji ima oko 160.000 umirovljenika.

Ukić​ je istaknuo važnost povezivanja Zagreba i Splita, te najavio nabavku šest novih vlakova, koji će voziti na relaciji Zagreb-Split. Početkom godine započet će javno savjetovanje, a sredstva za nabavku novih vlakova, od kojih će prvi stići 2026. godine, osigurat će iz zajma Europske investicijske banke.

"Dio sredstava će se utrošiti za uređenje kapaciteta za održavanje, a drugi dio za kupnju novih vlakova. Ukupno će se nabaviti 14 vlakova, od čega je njih šest za povezivanje Zagreba i Splita, dok su preostalih osam elektrobaterijski vlakovi. Dio elektrobaterijskih vlakova je predviđen za splitsko i istarsko područje", kaže Ukić.

Cilj je da se novim vlakovima vožnja od Zagreba do Splita i obratno skrati na četiri i pol sata, a Ukić vjeruje da će do kraja desetljeća to biti moguće. Do kraja 2027. godine bi u infrastrukturu trebalo biti uloženo sto milijuna eura, sa ciljem da vlakovi dostižu brzinu od 160 kilometara na sat.