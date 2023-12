UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Eksplodirala cisterna, poginulo više od 40 ljudi: "Vozač im je rekao da ne lupaju..."

U zapadnoafričkoj državi Liberiji ekplodirala je cisterna s gorivom. Eksplozija je usmrtila više od četrdeset ljudi, objavile su u četvrtak medicinske službe.

Cisterna se zabila i prevrnula u jarak uz cestu, a stradali su ljudi koji su se pokušavali dokopati goriva.

Predsjednik zemlje, George Weah, obiteljima je izrazio svoje "najdublje suosjećanje".

"Dobili smo prijave da su neki mjesni stanovnici pokušali skupiti sadržaj cisterne u trenutku eksplozije", rekao je.

Svjedok nesreće rekao je da je vidio kako se "ljudi penju na vrh kamiona i uzimaju benzin, dok su drugi imali željezne šipke kojima su nastojali probušiti cisternu".

"Vozač cisterne rekao im je da mogu uzeti benzin koji je curio, ali da se ne penju na vrh kamiona i da prestanu udarati cisternu.", dodao je.

