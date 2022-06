Seks-afera suradnika Ivice Puljka pokazala je pravu sliku licemjerja ekipe iz Centra. Pravdajući sebe, iz prošlosti su izvukli i tuđe ljubavnice koje ne postoje. Pozivaju se na privatnost političara. Relativiziraju cijeli slučaj. Sve to je izazvalo zgražanje i lijevih i desnih političara. Više doznajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović.

Seks-afera pod povećalom je policije. Što je u fokusu izvida, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ne otkriva. Ono što zna jest da su glavni akteri Bojan Ivošević i Luka Baričić potvrdili istinitost svega.



"Očito da im treba nešto vremena da zapravo razumiju neprihvatljivost takve vrste komunikacije i da su razumjeli - ne bi vjerojatno ušli u nju, i ja se nadam da će oni to shvatiti, bolje prije nego kasnije", smatra Božinović.



A da bi obranio neobranjivo, tvrdi Božo Petrov, Ivica Puljak udara nisko. "Bila je izmišljena afera o ljubavnici Bože Petrova 2015., mi to nismo spominjali", kazao je u Puljak u utorak.



Ta je laž, tvrdi Petrov, odbačena i na sudu. Za razliku od, kako kaže, svinjarije koju su Puljkovi suradnici i sami priznali.



Na pitanje ima li ljubavnicu, u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović, predsjednik Mosta Božo Petrov odgovara: "Ja mislim da mene ljudi ne bi mogli zamisliti u takvoj nekakvoj situaciji".

Dalija Orešković otišla korak dalje

Braneći, kako je rekla, nezrele dripce, Puljkova kolegica Dalija Orešković - otišla je i korak dalje.



"Izjava dana za mene je jučer bila od Dalije Orešković kada je rekla da je i supruga Josipa Bana Jelačića imala 16 godina. Sofija. Kada se oženio za nju. Ako ćemo do te mjere relativizirati stvari, onda je to apsurdno", smatra saborski zastupnik Marijan Pavliček.



A svojedobno se Orešković zgražala nad ekipom koja je odlazila u klub u Slovensku. Žene nazvala prostitutkama pa se ispričala.



"Jasno je kome sam se ja obratila, koga sam ja prozvala, od toga ne mogu odstupiti. Ni na koji način nisam napala žene", navodi Dalija Orešković.



Kada treba napasti druge laka je na okidaču. Kolegica joj iz kluba drugačije razmišlja.



"Ne možete braniti svoju situaciju, a napadati nečiju tuđu. Morate, ako želite odgovorno se baviti politikom, i reći ja to osuđujem i to je loše. Prema tome, ja tu nemam nikakvog opravdanja", navodi predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

Pitanje ima i premijer

Ima pitanje i premijer Andrej Plenković. "Što bi bilo, da se ovo što se dogodilo Puljkovim zamjenicima i suradnicima, da je to bilo s ljudima iz HDZ-a? Kakva bi bila atmosfera? Što bi se događalo?", pitao je.



Puljkova ekipa sigurno ih ne bi štedjela. Ali za sebe imaju opravdanja. Kandidat za gradonačelnika Splita Ivica Puljak na pitanje novinara kaže: "Jel vi mislite da privatan život svih ljudi mora biti pokazan Hrvatskoj?"



Svaki političar koji misli da ima pravo na potpunu privatnost - možda bi trebao razmisliti o nekom drugom poslu.

