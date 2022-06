U ​sklopu projekt​a​ ​"​Sigurna turistička destinacija​"​ u Splitsko-dalmatinsku policijsk​u uprav​u stići će osam slovačkih policajaca koji će​ tijekom ljeta raditi ​zajedno s hrvatskim kolegama, rečeno je u srijedu nakon sastanka ministara unutarnjih poslova Hrvatske i Slovačke.

Slovački ministar unutarnjih poslova Roman Mikulec kazao je kako turistička sezona postaje sve važnija za Slovake koji nakon dvije godine pandemije jedva čekaju posjetiti Hrvatsku. Rekao je da će slovački policajci ovo ljeto hrvatskim kolegama pomagati na području oko Splita i Crikvenice, namjeravaju nastaviti sa suradnjom, a policajci bi, osim pomoći Slovacima, trebali biti na usluzi i ostalim turistima.

​"Drago mi je da naša suradnja raste i nadam se da će se nastaviti u budućnosti​. Pričali smo s ministrom Božinovićem o više tema, o problemima u kojima ćemo surađivati u budućnosti, ali smo i razmijenili informacije između naših policijskih uprava na operacijskom i strateškom nivou. Pričali smo i o problemima na razini EU gdje imamo slična rješenja za probleme vezane za Schengen i migracije", kazao je Mikulec novinarima.

Božinović: Slovačka među prvima shvatila važnost ulaska Hrvatske u Schengen

​Ministar Davor Božinović​ je izjavio da do sada u Hrvatskoj ima oko 20 tisuća izbjeglica iz Ukrajine od kojih s privremenim zaštitnim statusom njih 15 tisuća. Ustvrdio je da su spremni prihvatiti bilo kojeg čovjeka iz Ukrajine jer vjerojatno prolaze kroz najteži dio europske povijesti 21. stoljeća.

​"Slovačka je jedna od prvih država koja je shvatila da je ulazak Hrvatske u Schengen od velike važnosti za EU još od hrvatskih pregovora s EU​. Drago mi je vidjeti slovačke policajce koji su nam se pridružili. Do danas ih je stiglo četvero, a još će ih toliko doći. Neki od njih su u Trogiru, drugi u Crikvenici zato što veliki broj slovačkih turista dolazi u te dijelove Hrvatske.

​Ministri Božinović i Mikulec održali su prethodno bilateralni sastanak ​nakon čega su se susreli s policijskim službenicima iz Slovačke koji sudjeluju u ​​projektu ​"​Sigurna turistička destinacija​".

N​ovinari su resornog ministra Božinovića pitali i o nedavnim neredima na odmorištu Desinec na A1 Zagreb-Split gdje su se navijači Hajduka sukobili s policijom.

"Sve smo dostavili Državnom odvjetništvu i sada je to predmet njihovog istraživanja. Prilično sam uvjeren da je svima u interesu da se nađe rješenje u kojem će navijači biti i dalje navijači. Prije dva dana sam bio na razgovoru s predsjednikom UEFA- e. Dogovoreno je da Savez, klubovi i navijači s policijom potpišu jednu vrstu protokola u kojem će se precizno propisati rokove aktivnosti, odnosno tko što radi. To je put kojim ćemo ići. To je nešto za čim je interes iskazala i UEFA", odgovorio je ministar Božinović.

Upitan dokle je stigla splitska policija u slučaju tzv. sex afere u kojoj su sudjelovali Bojan Ivošević i bivši gradski vijećnik stranke Centar Luka Baričić odgovorio je da kao ministar ne smije govoriti što je fokus izvida te da ne zna na čemu službenici rade "jer to nije njegov posao". Rekao je i da su "oni koji su involvirani u slučaj potvrdili istinitost svega, no da im treba vremena da razumiju neprihvatljivost takve vrste komunikacije jer da su razumjeli vjerojatno ne bi ušli u nju".

Nada se, kaže, da će oni to shvatiti "bolje prije nego kasnije za sve kako bi lišili sve nas i javnost da se bavimo takvim temama".