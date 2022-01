Most Ston dužine oko 500 metara trebao bi biti gotov najesen. Danas je u splitskom brodogradilištu ukrcana dizalica i njeni elementi te će nakon toga na put krenuti i dijelovi konstrukcije. Nakon toga se očekuje spajanje dijelova mosta.

Pelješki most trebao bi se otvoriti za promet sredinom godine. Pristupne ceste, tuneli i tri manja mosta još trebaju biti dovršena. Jedan od njih je i most Ston, koji će biti dugačak oko 500 metara.

Ministar prometa Oleg Butković prije nekoliko dana za Dnevnik Nove TV dotaknuo se i teme kašnjenja izgradnje mosta Ston i najavio kada bi trebao i on biti otvoren. "Mi ćemo otvoriti drugu i treću fazu pristupnih cesta do stare pelješke ceste - ostatak, četvrtu fazu koja uključuje most Ston i dio pristupnih cesta bi trebao biti gotov na jesen", rekao je i najavio da će se konstrukcija "u narednim danima dopremiti na gradilište i počet će spajanje".

Premijer Plenković obišao Pelješki most: ''Ove sezone će se putovati preko njega''

FOTO Ostalo je još oko pola godine do otvaranja Pelješkog mosta: Pogledajte kako trenutno izgleda gradilište

Danas je u splitskom brodogradilištu napravljen sljedeći korak - ukrcaj Brodosplitove dizalice i njenih elemenata te će konstrukcija krenuti prema lokaciji mosta. Nakon transporta dizalice prema lokaciji mosta krenut će i dijelovi mosta te će započeti spajanje.