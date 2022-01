Polovicom 2022. godine prva vozila trebala bi prijeći Pelješki most. Ministar prometa otkrio je kada će se otvoriti za javnost, ali i kada će cijeli projekt biti završen. Dotaknuo se i problema s prometom u Splitu.

Premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak obišao Split, Dubrovnik i gradilište Pelješkog mosta. Potvrdio je da bi se hrvatski teritorij kopneno trebao spojiti do početka ovogodišnje turističke sezone. Do ljeta se u promet planira pustiti i dio obilaznice preko Pelješca, a jedino je otvaranje čvora Ston - odgođeno za jesen ove godine.

Reporter Ivan Kaštelan za Dnevnik Nove TV o toj je temi razgovarao s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem. Uz obalu većinom bura stvara probleme za prometovanje mostovima, ali ministar smiruje kada je u pitanju Pelješki most.

"Projektiran je na mjestu gdje nema jakih udara bure. I burobrani su već montirani. Nećemo imati takvih muka kada ga otvorimo", objasnio je.

Kroz 10-ak dana most će krenuti u fazu tehničkog pregleda. "Prvi dio pristupnih cesta bi trebao biti gotov u svibnju. Krajem lipnja ćemo otvoriti most i dio pristupnih cesta. Nadam se da neće biti nikakvih problema. Krajem lipnja, početkom srpnja očekujemo otvaranje mosta i puštanje u promet", dodao je.

Na ljeto je mostu spojena i posljednja čelična konstrukcija, a uskoro kreće i završno asfaltiranje. "Mi ćemo otvoriti drugu i treću fazu pristupnih cesta do stare pelješke ceste - ostatak, četvrtu fazu koja uključuje Most Ston i dio pristupnih cesta bi trebao biti gotov na jesen", zaključio je.

FOTO Ostalo je još oko pola godine do otvaranja Pelješkog mosta: Pogledajte kako trenutno izgleda gradilište

DHMZ izdao crveno upozorenje: Gotovo cijela obala bit će na udaru bure, postoji i rizik za sigurnost građana

Most Ston je konstrukcijski gotov. "Konstrukcija će se u narednim danima dopremiti na gradilište i počet će spajanje. On je dugačak 500 metara i to je jako zahtjevna dionica koju je naravno trebalo i dovršiti na vrijeme", naveo je Butković.

Split je prometno vrlo zagušen i "u najlošijem je položaju u odnosu na druge gradove na obali". To su veliki projekti koji se ne mogu tako brzo riješiti, rekao je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr