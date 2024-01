Europskoj zemlji prijeti totalni kaos: Dogodilo se ono čega su se svi pribojavali, pogođeni milijuni ljudi

Sindikat strojovođa GDL započeo je svoj štrajk u ranim jutarnjim satima u srijedu, nakon štrajka strojovođa teretnih vlakova koji su prekinuli rad u utorak navečer.

Štrajkovi će se nastaviti do petka navečer, prisiljavajući nacionalnog željezničkog operatera Deutsche Bahn da koristi samo skraćeni vozni red za hitne slučajeve.

Tvrtka je rekla da će štrajk utjecati na planove putovanja milijuna ljudi i pozvala ljude da otkažu ili odgode sva putovanja koja nisu bitna.

Dugogodišnja svađa oko plaća i radnog vremena ponovno se rasplamsala nakon božićnog primirja. GDL zahtijeva smanjenje radnog vremena s 38 na 35 sati tjedno za radnike koji rade u smjenama, kao i povećanje plaća od 555 eura mjesečno, te jednokratnu naknadu za inflaciju od 3000 eura.

Train drivers in Germany can go ahead with a planned nationwide strike after a court rejected a temporary injunction filed by rail operator Deutsche Bahn.



The strike begins today and is expected to cause major disruptions.https://t.co/hIoS2Vi2c9