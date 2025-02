Slučaj Zagrebačkih mažoretkinja i njihova direktora Alena Šćurica dobio je nastavak. Nad njime je pokrenuto kriminalističko istraživanje, a s njim je nakon izlaska s prekršajnog suda razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

"Radi se o prekršajnom postupku. Sud utvrđuje je li bilo prekršaja, remećenja javnog reda i mira. Policajac je vrlo neprimjereno reagirao i rekao: 'Kretenu jedan, kako se to razgovaraš s djetetom?' To nije dijete jer je punoljetna osoba. Na to sam mu ja rekao: 'Radite svoj posao i ostavite mene da radim svoj'", ispričao je Šćuric te dodao da njemu nije rekao da nema pojma s kim razgovara.

"Kasnije sam to rekao njegovu zapovjedniku, koji je rekao da će me privesti. Pitao sam ga zbog čega će me privesti jer nismo u Sjevernoj Koreji. Rekao sam da me neće privesti jer sam policajcu rekao da radi svoj posao", dodao je.

Nikome, tvrdi, nije rekao da je kurva, koza ili krava.

"To vam može posvjedočiti par stotina ljudi. Ja to ne govorim, to nije u mom žargonu", napomenuo je, nakon čega ga je Duvnjak pitala je li djevojkama govorio da su debele.

"Ponovio sam ovo 50 puta. Dođite i pogledajte djevojke pa ćete vidjeti da barem jedna petina ima ozbiljan višak kilograma, neke i više od 20 kilograma viška, i u prvoj su formaciji. Nikada ih nismo tjerali da idu na dijete, ne smatram da sve djevojke trebaju biti manekenke. Donedavno smo imali predvodnicu s 20 kilograma viška. Ako mi to ne smeta u prvom timu, zašto bi mi smetalo u nekim drugim, nižim timovima, koji niti nemaju nastupe? To najgnusnije odbacujem. Naš tim nije takav", nastavio je.

Šćuric također tvrdi da mu je život u potpunosti upropašten.

"Došlo mi je oko 1200 poruka u kojima mi se prijeti smrću. Svi me mrze, ne usudim se voziti po gradu jer na autu imam natpis 'Zagrebačke mažoretkinje'. Dinamo nam nakon 31 godine otkazao, naručioci nam otkazuju. Zbog čega? Zbog dvije sekunde vikanja, što radi svaki trener u Hrvatskoj. Ja sam sada monstrum. Pa pitajte moje djevojke jesam li", rekao je.

"Koji pakao – ja ne spavam niti jedem. To je bar dobro za moje kilograme jer ću ih barem skinuti. Nikada u životu nisam ovakvo nešto proživljavao. Ja sam ruina. Ne idem više na treninge i ne radim za tim, a radio sam 16 sati dnevno. Ja se sada samo borim da ovaj tim preživi, samo to. Nije uopće poanta hoću li se maknuti ili ne. Poanta je da tim preživi i nastavi raditi", zaključio je.

Pročitajte i ovo Pokrenuto kriminalističko istraživanje Mažoretkinje za Dnevnik Nove TV o incidentu na Trgu i treninzima

Pročitajte i ovo Oda kapetanu Modrić šokira Madriđane: Otkrili Lukin plan za Real i Vatrene