Ono što je trebalo biti putovanje iz snova u Velikoj Jabuci pretvorilo se pravu noćnu moru za sedam Splićanki.

Tjedan dana odmora u New Yorku prijateljice iz Splita začinile su i izdašnim šopingom, gdje su sebe i svoje bližnje počastile skupljim markiranim predmetima, koji su uglavnom i nekoliko puta jeftiniji nego kod nas. Natrag prema Zagrebu išle su povezanim letom preko Beograda.

Budući da je razmak između dvaju letova iznosio čak osam sati, otišle su na ručak i zatim se vratile na aerodrom "Nikola Tesla" u srbijanskoj metropoli. No doživjele su hladan tuš kada su nakon slijetanja u Zagrebu dobile svoju prtljagu i otkrile da su brutalno opljačkane. Svih 11 kovčega stiglo im je redom oštećeno, obijenih lokota, a pojedini su bili lakši za gotovo pola prijavljene težine u odnosu na početak putovanja, piše Slobodna Dalmacija.

"Moja prtljaga je u New Yorku zaprimljena s crvenom navlakom, u Zagrebu sam je našla razbijenu, bez navlake, s uništenim lokotom te oko devet kilograma lakšu nego na mjerenju težine u SAD-u. Iz moje prtljage otuđeno je 90 posto kupljene robe, uključujući i dva para tenisica, kozmetiku, odjeću koja je bila nova, zapakirana i s etiketom. Ukupna je šteta velika, gotovo tisuću dolara po svakoj od nas; svakako je prevelika da bi se mjerila novcem. Te stvari su bile darovi, iznenađenja, nešto po što smo u Ameriku i išle, dakle nešto što u Hrvatskoj košta tri puta više ili se uopće ne može kupiti", rekla je šokirana Splićanka koja je odmah sve prijavila predstavniku zračnog prijevoznika, prilažući sve račune pokradene robe te službene potvrde o razlici u težini.

Ogorčene su činjenicom da je netko od zaposlenika detaljno čeprkao po njihovoj prtljazi te da se putnicima bilo što može podmetnuti i staviti u kovčege.

Mjesecima od zračnog prijevoznika, kao onoga koji odgovara za uništenje, gubitak ili oštećenje prtljage, traže odštetu. No dobile su samo gotovo automatizirani odgovor u kojem se "Air Serbia" ograđuje od te krađe, navodeći kako se, prema njihovim općim uvjetima poslovanja, sve reklamacije u vezi s prtljagom rješavaju na osnovi težine, a ne vrijednosti.

"Prema odredbama Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA), limit odštete iznosi 20 američkih dolara po kilogramu za komad prtljage najveće težine od 23 kilograma. Naša evidencija ukazuje na to da ste se prijavili na let u New Yorku s jednim komadom prtljage težine 22 kilograma, a po dolasku na zagrebački aerodrom težina mu je iznosila 15,8 kilograma. U skladu s tim, spremni smo vam ponuditi, bez ugrožavanja ostalih prava, iznos od 101 eura za artikle koje ste prijavili kao ukradene na osnovi razlike u težini", navodi se u odgovoru srbijanske kompanije upućenom jednoj od pokradenih prijateljica, uz dodatak kako određeni dio gubitka možda pokriva njezino putno osiguranje, piše Slobodna Dalmacija.