SDP-ova kandidatkinja iznajmljuje luksuzni apartman, a nije upisana kao vlasnica: "Namješta mi HDZ"

Nadomak Straduna, u Palmotićevoj ulici, nekretnina o kojoj ovih dana bruji cijeli grad. Naime, obitelj SDP-ove Anite Bonačić Obradović na toj lokaciji izdaje luksuzni apartman, unatoč činjenici kako nisu upisani kao njezini vlasnici već su samo u posjedu. Vodi se niz sudskih procesa. S jedne strane obitelj Bonačić, a s druge Dubrovački muzeji i ostali suvlasnici.

"Kako mi netko može reći da ima pravo na nešto gdje netko tko je vlasnik nije uopće sudjelovao? Nema šanse. Mi možemo doći do Strasbourga. Nema razgovora. To ne dolazi u obzir. Dubrovački muzeji štite svoje vlasništvo", rekao je Nikša Raspopović.



Osim Dubrovačkih muzeja, i preostali su se suvlasnici žalili na želju Bonačića da se upišu među vlasnike. Taj proces traje od 2023., davno prije kandidature Bonačić Obradović. Članica SDP-a poručuje kako njezina obitelj nije učinila ništa protuzakonito.



"Moj otac Žarko ima papire koji dokazuju vlasništvo stana i to su uredni papiri. Od ovoga nitko drugi nema interesa osim samoga HDZ-a i Mate Frankovića da mi naštete", rekla je.



Iz HDZ-a SDP-ovoj kandidatkinji odgovaraju: "Sigurno HDZ nije natjerao nekoga da uzurpira javno dobro i pritom zarađuje 950 eura za noć", rekao je Franković.

Iz muzeja će tražiti preispitivanje dozvole sporne nekretnine za iznajmljivanje. Iz županijskog ureda pojasnili su da je riječ o starom rješenju državne uprave iz 2009.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, temeljeno je na presudi iz 1998. u kojoj sud daje pravo Žarku Bonačiću da kupi spornu nekretninu. Iz županije će, kažu, to revidirati.

Inače, nekretnina je oporukom ostavljena Dubrovačkim muzejima 1948., no nikad je nisu koristili. Obitelj Bonačić svoja prava traži temeljem spomenute presude iz 1998. Tu istu sudsku odluku Raspopović naziva bizarnom i nezakonitom. Kaže – naknadno je promijenjena čestica zemlje na koju se presuda odnosi.



"To vam je kao da ja tužim nečiju tuđu nekretninu, dobijem presudu koja jest, i onda tražim ispravak ne na tu nekretninu, nego na Knežev dvor. Ne ide to tako stari moj", nadodao je Raspopović.

Čelnik SDP-a koji je prilikom nedavnog posjeta krajnjem jugu izrazio podršku Bonačić pred lokalne izbore – danas je prilično suzdržan.



"Mogu samo komentirati tu dvije rečenice. Prva da je počela predizborna kampanja, a druga je da morate pitati Anitu", poručio je Siniša Hajdaš Dončić.

Iz HDZ-a tvrde i kako je Bonačić Obradović bila prijavljena na adresu u povijesnoj jezgri iako godinama živi na drugoj lokaciji. "To je kuća u kojoj sam ja učinila prve korake, svoje djetinjstvo, živjela sa svojim dečkom, danas mužem i stvarno ne vidim potrebu provlačenja mene kroz medije, jer eto, gle čuda, živjela sam u svojoj kući", rekla je.



A dok se čeka sudski epilog procesa u kojem se Bonačići žele uknjižiti kao vlasnici, iz Muzeja najavljuju kako će tražiti i udio u zaradi od iznajmljivanja svih suvlasnika koji nekretninu koriste za tu namjenu.

