SDP-ov Gordan Maras oglušio se o naputak predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kako saborski zastupnici, kandidati na izborima za Europski parlament, ne smiju u sabornici isticati promidžbene materijale, zbog čega je Jandroković prekinuo saborsku sjednicu. Maras je dva puta zaradio opomenu i izgubio pravo na riječ.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković prenio je stav DIP-a da državni dužnosnici, sudionici na izborima, ne smiju imati povlašteni položaj u odnosu na druge sudionike, te se njihove redovite aktivnosti u Saboru ne smiju koristiti u promidžbene svrhe.

SDP-ov Gordan Maras oglušio se o naputak, zbog čega je zaiskrilo između njega i Jandrokovića. Marasa je Jandroković upozorio te nije želio saslušati njegovo objašnjenje.

"Ovako, gospodine, sjednite. Ne možete mi objasniti. Istu sekundu ću vas prijaviti DIP-u“, rekao je Jandroković, na što je Maras uzvratio:

"Vi me prijavite jer ste vi tražili od DIP-a mišljenje. Vi, osobno, jer to HDZ-u smeta. Ali ne smeta vam što Plenković ima predizborni skup na Pelješkom mostu. Slobodno me prijavite, ali ne znam zbog čega."

Jandroković je nakon razmirica prekinuo saborsku sjednicu na 10 minuta. Gotovo petina saborskih zastupnika, njih 28 od 151, na listama je s kojih će se 26. svibnja izabrati 12 hrvatskih zastupnika za Europski parlament.

"S obzirom na to da među zastupnicima ima i kandidata, poslao sam DIP-u upit mogu li se u sabornici, za trajanja sjednice, isticati pisani ili tiskani promidžbeni materijali, odnosno poruke i slogani, dobili smo odgovor iz kojega je jasno da ne mogu", istaknuo je Jandroković.

Kako je sudjelovanje na sjednicama Sabora redovna zastupnička dužnost, ako bi oni tijekom sjednice isticali promidžbene poruke i slogane, stavili bi u nepovoljniji položaj kandidate koji nisu zastupnici, smatra DIP.

Maras, koji već više od mjesec dana na svom prijenosnom računalu ima istaknute predizborne poruke, po isključenju iz rasprave novinarima je poručio da se HDZ ne može ponašati kao da je Hrvatska njihova.

"Rekao sam da se HDZ ne može ponašati kao da su oni jedini mjerodavni da rade pravila, da govore što se smije, a što ne. Premijer Plenković sada ima svoj predizborni skup.

Došao je avionom u Dubrovnik, ministri se voze službenim automobilima po kampanji za Ličko-senjsku županiju. Oni misle da su građani Hrvatske ludi i da pored zdravih očiju ne vide da oni sve moguće državne resurse koriste da bi sebi pomogli u kampanji“, negodovao je Maras.

"Sada im smeta što sam ja na svoj laptop stavio svoju naljepnicu. Nisam prekršio nikakav zakon, oni jednostavno ne žele da se čuje nikoga osim njih. Ako misle da je Sabor mjesto gdje se netko može promovirati, onda uopće nije trebalo biti sjednice. Što će biti kada ja u raspravi kažem neku rečenicu, hoće mi staviti flaster na usta? Odlučio sam HDZ-u reći – ne može“, istaknuo je.

"Laptop ostaje u sabornici, a ne znam hoće li nekoga natjerati da ga makne. Želim da DIP donese odluku, a ne mišljenje tako da se mogu žaliti na odluku", objasnio je Maras.

Negirao je da namjerno izaziva cirkus u Saboru te poručio da se želi izboriti da HDZ ne radi što želi i da se konačno HDZ-u kaže – ne može.

Na izbore za Europski parlament izlazi pet Mostovih zastupnika, četiri SDP-ova, po tri HDZ-ova, SDSS-ova i Neovisnih za Hrvatsku, po dva neovisna i iz Živog zida.

To su Božo Petrov, Sonja Čikotić, Ines Strenja, Robert Podolnjak, Miro Bulj (Most), Predrag Fred Matić, Romana Jerković, Gordan Maras, Ranko Ostojić (SD), Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Marijana Balić (HDZ), Milorad Pupovac, Dragana Jeckov, Boris Milošević (SDSS), Bruna Esih, Željko Glasnović i Zlatko Hasanbegović (NRH), Bojan Glavašević i Tomislav Žagar (neovisni) te Branimir Bunjac i Ivan Vilibor Sinčić (ŽZ).

Po jednog kandidata imaju HNS, HSU, Glas, Narodna stranka – reformisti i Snaga, a to su Stjepan Čuraj, Silvano Hrelja, Kreš Beljak, Anka Mrak Taritaš, Darinko Dumbović i Goran Aleksić.

Iako neslužbena kampanja za izbore traje već nekoliko mjeseci, službena je počela u srijedu, 10. travnja, kada je objavljena zbirna lista 33 kandidature koje imaju pravo izići na izbore. (MT/Hina)