SDP i Zeleno-lijevi blok uputili su u petak zahtjev za ocjenu ustavnosti oko tumačenja Poslovnika po kojemu javna saslušanja mogu provoditi samo matični odbori, ali ne i Antikorupcijsko vijeće, jer to smatraju slabljenjem parlamentarnih mehanizama za borbu protiv korupcije.

Vadajuća većina je na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ponovno nadglasavanjem ukinula još jedan demokratski instrument u parlamentu, instrument javnog saslušanja u radnim tijelima poput Antikorupcijskog vijeća, upozorila je Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka (ZLB) nakon sjednice Odbora u Saboru.

"Oni su danas usvojili mišljenje da Vijeće, kao radno tijelo koje je osnovao Sabor, ne može provoditi javna saslušanja, opravdavajući to time da javna saslušanja mogu raditi samo oni odbori koji su direktno navedeni u Poslovniku, a to su, naravno, odbori u kojima oni imaju većinu pa, naravno, do javnih saslušanja nikada neće doći”, izjavila je Benčić.

"Znajući da će oni pukom silom danas ići na preglasavanje oko tog pitanja, naš Klub je zajedno s Klubom SDP-a još jučer pripremio zahtjev za ocjenu ustavnosti takvog tumačenja Poslovnika i tražimo od Ustavnog suda da u najkraćem mogućem roku da tumačenje Poslovnika mogu li i sva radna tijela u Saboru koristiti institut javnog saslušanja", istaknula je.



Optužbe, uvrede i prepucavanja na Odboru za Ustav: ''Nemojte se više sramotiti, meni je neugodno zbog vas''

Takvom odlukom, dodaje, HDZ je poslao i vrlo jasnu poruku da će, nakon slabljenja institucije pravobraniteljice i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, sada do kraja oslabiti i sve one male parlamentarne mehanizme kontrole nad onim što čini Vlada i kontrole nad HDZ-ovom korupcijom.

"Ovo se nije događalo ni za vrijeme Vladimira Šeksa, čak ni on se nije usudio vući ovakve poteze. Dapače, tumačio je da je Antikorupcijsko vijeće još i jači odbor od svih drugih matičnih odbora zbog toga što se bavi antikorupcijom”, ustvrdila je Benčić.

"Kao kuriozitet želim istaknuti da je Branko Bačić na moje pitanje kako to da Antikorupcijsko vijeće nije matično tijelo za raspravu o korupciji doslovno rekao da nije".

Benčić je ocijenila i da se na saslušanju Dragana Kovačevića na Antikorupcijskom vijeću potvrdilo ono što su više puta rekli, a to je da se odluka o zatvaranju posljednje infrastruktrure za preradu sirove nafte ni u jednoj zemlji, pa tako ni u Hrvatskoj, ne može donijeti bez premijera.



Dragan Kovačević: ''Magistar Plenković je rekao doktoru Ćoriću da se ide s Memorandumom. Time je zatvorena rafinerija u Sisku''

"Evidentno je da je premijer Plenković za tu odluku dao zeleno svjetlo i da ju je blagoslovio, ali i osigurao da do takve odluke mora doći onda kada je Ćoriću dao dozvolu da potpiše Memorandum kojim se sirova nafta iz Hrvatske vozi na preradu u Mađarsku", kazala je Benčić i podsjetila da oporba skuplja potpise za istražno povjerenstvo na tu temu.



Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav - 2 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

''Oporba je inscenirala malu i tužnu predstavu s Kovačevićem''

HDZ-ov Damir Habijan, potpredsjednik Antikorupcijskog vijeća, ustvrdio je da je oporba inscenirala "malu i tužnu predstavu" sa saslušavanjem Dragana Kovačevića, a namjera vladajućih nije bila to spriječiti nego usprotiviti se zloupotrebi saborskih akata.

''U Saboru danas svjedočimo maloj, ali tužnoj predstavi Antikorupcijskog vijeća za koju je prije toga na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrđeno da su na njoj javna saslušanja nezakonita i protivna odluci o osnivanju tog radnog tijela. Tu predstavu vode i u njoj sudjeluju politički marginalci'', izjavio je Habijan novinarima.

Tužno je da se pred Antikorupcijskim vijećem koristi osoba koja je USKOK-ov optuženik, a oporba sugestivnim pitanjima, što je zakonom zabranjeno, pokušava inscenirati i sagraditi neku svoju priču koju je počela prije nekoliko mjeseci.

Osoba koja je USKOK-ov optuženik pokušava pronaći slamku spasa da se izvuče iz svojih sudskih postupaka, a u tome mu u ovom trenutku uvelike pomaže i koristi oporba, ocijenio je.



HDZ želi spriječiti saslušanje o Ini u Saboru? Bačić: ''Neki bi htjeli skupljati jeftine političke poene''

"Ova inscenirana, mala i tužna predstava pravo je ogledalo današnje oporbe, a vidi se da je najavljeni veliki rezultat i zaključak Antikorupcijskog vijeća isto tako tužan", kaže Habijan.

Ustvrdio je da HDZ nije namjeravao bilo koga spriječiti da svjedoči, već je oporba zloupotrijebila saborske akte, iako upravo oporba inzistira na proceduri. Zato smo tražili izjašnjavanje Odbora za Ustav, a ne da se spriječi bilo kakvo javno saslušavanje, ističe Habijan.