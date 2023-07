Savjetovali mu da kuglicu sladoleda naplaćuje dva eura! Pogledajte što je učinio pa odlično zaradio

Prije nešto više od mjesec dana Mario Funčić otvorio je u centru Pule gelato shop, a kako je rekao dobavljači i ostali s kojima je razgovarao sugerirali su mu da cijena kuglice sladoleda bude dva eura.

Funčić je taj prijedlog i prihvatio, ali promet mu je bio jako skroman. Zbog toga je odlučio malo ispitati tržište te se poigrati s cijenama

Krenuo je s akcijom u kojoj je dotadašnju cijenu prepolovio i reakcija tržišta bila je odlična.

I do je s cijenom od dva eura prodavao od 30 do 50 kuglica, već prvi dan prodaje po toj novoj cijeni prodao je 332 kuglice, a brojka je nastavila rasti pa su dnevno prodavali i do 700 kuglica.

Po završetku akcije cijenu je vratio na dva eura, as time je interes ponovno i naglo pao. Ljudi su prilazili prozoru, primijetili bi tu novu cijenu i otišli bez sladoleda tako da je tih dana praktički ostao u minusu, piše Novi list.

Kupce u većem broju nije vratila niti nekakva srednja cijena od 1,50 eura za kuglicu, a nakon što je složio matematiku shvatio je da je najbolju zaradu imao onda kad je cijena kuglice bila najmanja.

Akcijska cijena je vraćena, a promet je ponovno počeo rasti.