U Dubrovniku se održava summit "16+1", odnosno susret premijera zemalja istočne i srednje Europe s kineskim premijerom Li Keqiangom. Skupu će se pridružiti i grčki premijer Alexis Tsipras.

9:35 Kineski premijer Li Keqiang pozdravio je sve sudionike summita i u svom govoru izdvojio Pelješki most kao primjer dobre suradnje Hrvatske i Kine. "Pelješki most je projekt Hrvatske, financiran iz fondova Europske unije, a gradi ga kineska tvrtka. To je dokaz otvorenog i transparentnog partnerstva", rekao je kineski premijer.

9:22 Prisutnima se obratio premijer Andrej Plenković. Govorio je o uspjesima Hrvatske i vrijednostima koje Hrvatska ima, infrastrukturnim investicijama, zračnoj luci, autocestama, te planovima za budućnost.

''Summit donosi nove, velike mogućnosti za sve naše države i njihova gospodarstva. Summit otvara prilike za mala, srednja i velika poduzeća'', rekao je premijer i dodao kako Hrvatska zahvaljujući svojem geografskom položaju može nositi naziv "Vrata mediterana Istočne Europe".

Govorio je i o Pelješkom mostu i turizmu. "Hrvatska je jedna od 25 top destinacija u svijetu. Oko 20 milijuna turista posjećuje je svake godine. Kako bismo dodatno ojačali turizam i gospodarski razvoj, ulažemo u najveći infrastrukturni projekt a to je izgradnja Pelješkog mosta", rekao je između ostaloga Plenković.



9:20 Skup je pozdravio ministar gospodarstva Darko Horvat.

Dubrovnik: Poslovni forum zemalja srednje i istočne Europe i Kine u hotelu Rixos (Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL)

U četvrtak poslijepodne u grad su stigli sjevernomakedonski premijer Zoran Zaev, crnogorski premijer Duško Marković, češki premijer Andrej Babiš, mađarski premijer Viktor Orban, predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, estonski premijer Juri Ratas, bugarski premijer Bojko Borisov, premijerka Rumunjske Viorica Dancila, slovački premijer Peter Pellegrini, slovenski premijer Marjan Šarec, srbijanska premijerka Ana Brnabić i albanski premijer Edi Rama.

Tu je i poljski premijer Mateusz Morawiecki, te češki predsjednik Miloš Zeman.

Premijeri su se u Dubrovniku pridružili premijerima Hrvatske i Kine, Andreju Plenkoviću i Liju Keqiangu, koji su se susreli već u srijedu, a u četvrtak prijepodne sudjelovali i na simboličnom dovršetku prve faze izgradnje Pelješkog mosta koje provodi kineski konzorcij China Road and Bridge Company.

Skupu će se pridružiti i Aleksis Cipras, premijer Grčke koja već ima značajnu ekonomsku suradnju s Kinom. Primjerice, kineski kapital vlasnik je Pireja, najveće grčke luke.

Prema pisanju Financial Timesa, Cipras je ovaj mjesec izvijestio druge članice inicijative 16+1 o želji svoje države da im se pridruži.

Inicijativa, s ciljem jačanja kineskih investicija u Europu, osnovana je 2012. godine. Prvi skup se održao u Varšavi, a od tada je Peking objavio kako je u 16 država investirao više od 15,4 milijardi dolara.

Oko 70 posto te svote otišlo je u pet članica formata koje nisu dio Europske unije, piše FT.

Summit u Dubrovniku (Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL)

U petak se u Dubrovniku održava glavni dio summita i to u dva dijela – politički skup u vidu plenarne sjednice inicijative, te gospodarski forum.

Na događajima sudjeluje više od tisuću sudionika. (Hina)