Saniran je teren na mjestu na kojem je prije četiri dana pala letjelica sovjetske proizvodnje.

Ostaci letjelice, dijelovi i trup izvučen iz kratera sada su predmet istrage koju vode i vojni, ali i civilni istražitelji. Istraga treba odgovoriti na brojna pitanja, među ostalim, je li letjelica uistinu nosila aviobombu, odnosno kakav je eksploziv sadržavala s obzirom na pronađene tragove. Trebat će rekonstruirati i podatke o njezinu letu - odakle je došla i s kojom namjenom.

I stanovnici glavnoga grada očekuju odgovore.

"To su sve nagađanja, vjerojatno je postojao prostor za eksploziv u kojem je možda i bilo eksploziva, sigurno manje od 120 kila, jer da je bilo toliko, ne bi to ovako izgledalo. Treba napraviti istragu s pravim stručnjacima i onda dati komentare", uvjeren je Ivan iz Zagreba.



"Želim znati samo da smo mi kao država i ljudi u ovoj državi sigurni i da se ovakve stvari više ne događaju jer smo mogli nastradati ni krivi ni dužni, i to zbog ludosti koje se događaju u svijetu", kaže Marija iz Zagreba.