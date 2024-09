Saborski zastupnici vraćaju se na posao, s novom zgradom i starim podjelama: "Da je on nešto naučio u 8 godina..."

Posljednje pripreme. I sabornica je spremna, čeka zastupnike da dođu na posao. A i poznate kuglice odredile su tko je prvi od 40 koji će na aktualcu postavljati pitanja.



Prvi čovjek sabora u utorak je u društvu olimpijaca. Odveo ih je i u obilazak nove zgrade. Sretan je, kaže, jer je sve gotovo na vrijeme. A uoči aktualca ima i poruku za oporbu.



"I do oporbe je kakva će biti kvaliteta rasprava, kakav će duh prevladavati, da li duh međusobnog uvažavanja ili optuživanja i neogodnih riječi. Dakle, očekujem političku borbu, ali u okvirima civiliziranih rasprava i korektnog pristupa i međusobnog uvažavanja", rekao je Gordan Jandroković predsjednik Hrvatskog sabora.



Isto od vladajućih očekuju i zastupnici MOŽEMO. Jedini su klub koji je već danas u punom sastavu bio na novom radnom mjestu.

"Jako smo zadovoljni, klub izvrsno izgleda, prenijeli su i našu malu kauč garnituru u koju ja, pošto sam kao sklopivi kišobran, stanem kad su duge noći i odmoriti", rekla je Ivana Kekin, saborska zastupnica.



Očekuju na dnevnom redu interpelacija o radu Vlade po pitanju energetike. U fokusu će im biti stambena i porezna politika, zdravstvo, mladi. A imaju i poruku za premijera.



"Da je unutar 8 godina nešto naučio o mogućnostima poštivanja,

pa i političkih protivnika i gradnje političkog dijaloga koji se ne temelji na osobnom i na vrijeđanju nego na idejama i prijedlozima rješenja", rekla je Sandra Benčić, koordinatorica MOŽEMO.



Tek rijetki su u utorak viđeni na saborskim hodnicima. "Nadam se da će oni kod kojih su škare i sukno pokazati malo veću otvorenost na prijedloge oporbe", rekao je Marin Miletić, saborski zastupnik (MOST).



"Bit će jedan uobičajeni aktualac, ili kako bi se reklo nogometnim rječnikom prava prvenstvena utakmica", rekao je Arsen Bauk, saborski zastupnik (SDP).



U političkoj utakmici MOST opet vidi svoju priliku. "Bog nam pomaže, netko će reći vile nas nose tako da... Evo vidite što se dogodilo s Domovinskim pokretom, tako da se otvara silan prostor za MOST", rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik (MOST).



A Domovinski pokret vjeruje u stabilnu većinu. "Da, to je sigurno tako, ne vidim s koje strane i na koji način bi ona bila ugrožena", poručio je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.



Ugroženo je srpsko ime, jezik i pismo, smatra SDSS, a predmet su mržnje brojnih političkih aktera. Trpiti više neće. "Ako ne znaš ništa bolje, udri po institucijama srpske zajednice, ako nemaš ništa pametnije, udri po predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Zašto? To sigurno donosi povećanje rejtinga", rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS- a.



Tamo di nema mržnje - to je saborski kafić. Spreman je za zastupnike. U dobroj atmosferi nestanu sve razlike.



Pročitajte i ovo Kod Okučana FOTO Policija objavila kako je nastao kaos na A3: Život je izgubio 34-godišnjak

Pročitajte i ovo Značajna povećanja Zašto cijene automobila neprekidno rastu? Ovo su načini koji vam mogu pomoći da prođete jeftinije