U Saboru kao da uvijek govore jedni te isti. Tako je jer većine uglavnom nema. I dok građani na drugim poslovima moraju donijeti potvrdu o izostanku, zastupnicima se vjeruje i na riječ.

Prazna sabornica prizor je koji često gledamo, ali za neopravdane izostanke postoje i kazne koje iznose 150 kuna po danu. Zbog izostanka u svibnju će 21 markirant dobiti po džepu. Najviše kažnjenih, njih devetero, je iz kluba Socijaldemokrata. Na čelu kolone trojac Davor Bernardić, Vesna Nađ, Rajko Ostojić. Zbog pet neopravdanih dana platit će kaznu od 750 kuna.

Na listi markiranata je i Davorko Vidović, ali za to krivi pokvareni aparat na ulazu.

"Dakle vi me vidite vlastitim očima. Vidite mene u sabornici, vidite me da govorim. Vodim sjednicu, ali to ništa ne vrijedi. Ja se vodim kao markirant ako nisam evidentirao tu karticu i sad pažljivo gledam je li mi očitao ili nije", rekao je Vidović.

Kažnjeno je i osmero HDZ-ovaca. Najveću kaznu od 750 kuna zaradio je Radoje Vidović.

"Ako su priložili dokumentaciju, potvrde ili opisali razloge izostajanja, onda je to opravdano. Ako su to poneki zaboravili, onda im se to evidentira kao mala kazna", rekla je Nada Murganić, saborska zastupnica HDZ-a.

Zastupnici love i u mutnom. Kad dođu se prijave, ali se ne odjave. Tako da u Saboru mogu biti i pet minuta, a vodi im se kao da su na sjednici bili cijeli dan

Zlatko Hasanbegović izostajao je u vrijeme pandemije, a inače u Sabor redovito dolazi. Kažnjavanje je za njega besmisleno.

"Ne znam tko što radi. Ja nisam inspekcija ni radna ni sanitarna ni predstavnik Državnog inspektorata. Političko djelovanje je širok pojam", rekao je.

Novinarka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović zavirila je u saborsku evidenciju. Zastupnici najčešće izostaju zbog bolesti, službenih putovanja i raznih konferencija. Kao razlog navedu i, primjerice, otvaranje vinskog podruma, ali i rad na terenu za koji ne dostave dokaz. Kažnjavanje, smatra Božo Petrov, treba biti i rigoroznije.

"Zastupnicima date minimalac pa ako će dolaziti svaki dan na posao neka im raste plaća. Mislim da bi to bilo stimulativnije od ovoga", rekao je predsjednik Mosta.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš jedna je od najaktivnijih zastupnica.

"Znate ja ostanem malo iznenađena kad je nekakvo glasanje. I onda pitam 'ček malo... Gle, otkud ovaj? Tog prvi put vidim'. To je nedopustivo", rekla je.

