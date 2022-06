Vrijeme je nestabilno, u kopnenom dijelu zemlje i sada, bit će i sutra. U prizemnom sloju tlak je povišen, ali po visini zato sa sjevera stiže hladniji zrak, na vruće tlo, pa će pljuskova i grmljavine, moguće biti i sutra. Vremensku prognozu donosi Darijo Brzoja, meteorolog Dnevnika Nove TV.

Lipanj je u kopnenom dijelu zemlje najkišovitiji mjesec u godini i mjesec s najviše nestabilnosti i najviše grmljavine, tako da nevrijeme i tuča u ovo doba godine nisu neuobičajena pojava. Novo postavljeni radarski sustav DHMZ-a omogućava detekciju olujnih oblaka sat ili dva prije njihova dolaska pa je potrebno poduzeti mjere zaštite imovine ukoliko je to moguće.

S druge strane, sve ljudske aktivnosti koje ovise o vremenskim uvjetima i nepogodama, predstavljaju rizik, jer na vrijeme ne možemo utjecati. A u budućnosti ekstremnog vremena možemo očekivati više.

Jutro

Očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano jutro, nešto sunčanije na moru, dok u kopnenom dijelu može biti još ponekog pljuska. Zapuhat će sjeverac, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, no tijekom dana prolazno će puhati sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu većinom između 18 i 23 stupnja.

Središnja Hrvatska

Poslijepodne su na sjeverozapadu zemlje izgledni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. No bit će i sunca. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti od 25 do 28 stupnjeva.

Slavonija

Ni u Slavoniji i Baranji neće biti posve stabilno, no ovdje je malo kiše ili pljuskova vjerojatnije noćas i sutra u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren, na mahove i jak sjeverozapadnjak, a temperatura će biti većinom od 26 do 29 stupnjeva.

Sjeverni Jadran

Lokalni pljuskovi poslijepodne i navečer mogući su i u gorskoj Hrvatskoj, a mnogo manje šanse za njih postoje u unutrašnjosti Istre. Na Jadranu će prevladavati sunčano te vrlo toplo i vruće. Nakon bure, danju će puhati sjeverozapadnjak, a kasnije poslijepodne ponovno bura, koja će prema večeri sve više jačati. Tridesetak stupnjeva na moru te oko 25 sutra u gorskoj Hrvatskoj.

Dalmacija

U Dalmaciji barem djelomice sunčano te danju vruće, ali isto ne posve stabilno, osobito ne u zaleđu te južnije gdje bi moglo biti ponekog pljuska s grmljavinom. Sjevernije će zapuhati bura, južnije, veći dio dana vjetar s mora. Temperatura oko 30 stupnjeva.

Temperatura mora i UV indeks

More je većinom između 22 i 24 stupnja, dakle ugodno za kupanje,

a UV indeks će sutra u većem dijelu zemlje biti visok, mjestimice ipak umjeren, s obzirom na to da će sve skupa biti nešto više oblaka nego danas.

Tri dana na kopnu

Stigli smo do vikenda. Idućih dana prevladavat će sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. U subotu uz umjeren sjeveroistočnjak na kopnu relativno ugodno, a od nedjelje u većini krajeva vruće. Vrućina će se po svemu sudeći nastaviti i u slijedećem tjednu, barem na dane.

Tri dana na moru

Na Jadranu će isto prevladavati sunčano, ali često i potpuno vedro. U subotu i vjetrovito uz umjerenu i jaku buru koja će ponajprije podno Velebita na udare biti olujna, no slabjet će već od sredine dana.

Samo da ne bude neozbiljno hrabrih turista s madracima na napuhavanje. To je to vrijeme, koje našem HGSS-u zna donijeti probleme. Od nedjelje na Jadranu burin i vjetar s mora, te povratak vrućine.