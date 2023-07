Doznaje Dnevnik Nove TV

Plinska afera: HEP nije samo slao dopise, održao je i sastanak kriznog stožera. Pogledajte što je rekao Filipović

HEP nije slao samo dopise Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Održan je i sastanak kriznog stožera na kojem je, doznaje Dnevnik Nove TV, resorni ministar Davor Filipović jasno upozoren na problem, no on je rekao da to nije tema.