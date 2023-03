Saborski Odbor za obranu dao je pozitivno mišljenje za projekte nabave i to protuoklopnih vođenih raketa SPIKE, borbenih oklopnih vozila Patria, RIB brodica za pomorske operacije, modernizaciju radarskog sustava i nadogradnju borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ).

Ministar obrane Mario Banožić je, na novinarski upit nakon sjednice Odbora, pojasnio da je vrijednost nabave SPIKE raketa nešto više od 11 milijuna eura, nabave borbenih vozila Patria nešto više od 158 milijuna eura, a RIB brodice su donacije SAD-a u vrijednosti od pet milijuna eura pri čemu će za tu nabavku biti plaćen PDV od oko 1,4 milijuna eura. Vrijednost modernizacije radarskog sustava je oko 45 milijuna eura, dodao je.

Novčana sredstva osigurana su u dijelu koji je potreban za pregovaračko razdoblje, a projekti će se odnositi na razdoblje od nekoliko godina. Za radarski sustav to će, kaže, biti razdoblje do dvije godine, a za SPIKE nešto kraće. Patria vozila će biti do 2028., a brodice su u kraćem razdoblju. Tako će se raditi i dinamika novčanih sredstava kroz proračun, kazao je Banožić.

Kako je propisano Zakonom o obrani, saborski Odbor za obranu daje mišljenje Ministarstvu obrane o nabavi za potrebe obrane za vrijednosti veće od 5.000.000 eura prije pokretanja postupka javne nabave.

Banožić: Patria i SPIKE važni za punu operativnost

Banožić je pojasnio da će SPIKE rakete dugoga dometa biti integrirane na borbeno oklopno vozilo Patria. Nabavom tih raketa, istaknuo je, jasno ćemo svojim saveznicima i partnerima pokazati svoje sposobnosti i sukladno NATO ciljevima izvršavali zadaće Hrvatske vojske.

Planira se, kaže, nabaviti dodatnih 30 borbenih oklopnih vozila Patria koji će biti u različitim verzijama. Nastavak opremanja i vozilima Patria i sustavom SPIKE važan je radi dostizanja pune operativne sposobnosti za protuoklopnu borbu i dostizanje NATO ciljeva sposobnosti, poručio je.

"Treći projekt su RIB brodice koje su donacija SAD-a, a njima će se opremiti Zapovjedništvo specijalnih snaga. Te će brodice pridonijeti provedbi pomorskih operacija na taktičkoj razini te dostizanju zahtjeva Razmjestive sposobnosti specijalnih snaga“, rekao je Banožić.

Ministar Banožić je projekt modernizacije radarskog sustava FPS 117 i nadogradnju borbenog komunikacijskog sustava HRZ-a istaknuo kao četvrti iznimno bitan projekt. Naglasio je da je to jedan od prioriteta opremanja i modernizacije HRZ-a radi razvijanja ključnih sposobnosti motrenja zračnog prostora i zapovijedanja.

Banožić najavio modernizaciju radara do 2025.

Ministar podsjetio je da je automatizirani radarski sustav FPS-117 velikog dometa za rano otkrivanje i nadzor zračnih ciljeva uveden u punu operativnu uporabu 2008.

"Modernizacijom radara postići će se veća operativna kontrola i upravljanje uključujući sposobnosti borbene identifikacije i kripto zaštitu prijenosa podataka. Dok će se nadogradnjom borbenog komunikacijskog sustava omogućiti integracija taktičkih podatkovnih veza kojima će se osigurati razmjena i prihvat informacija iz nacionalnih i NATO mreža u realnom vremenu. Modernizacija radara trebala bi biti gotova do 2025.", objasnio je Banožić.

Istaknuo je i da vlada na čelu sa premijerom Andrejem Plenkovićem daje jasan i nedvosmislen pravac razvoja Hrvatske vojske kroz modernizaciju i opremanje sve tri grane.

Negativno je odgovorio na novinarski upit je li time završeno opremanje srednje pješačke brigade.

"Bit će još nabavki koje se odnose i na neborbena vozila. Imamo tu i druge nabavke koje su manje od pet milijuna eura što nije zakonska obaveza obavještavanja članova saborskog Odbora (nabavka puškostrojnica i druge opreme i sl).", dodao je.

Naveo je i da se, sukladno ugovoru s američkom vladom, očekuje da će prva oklopna vozila pješaštva Bradley biti u drugoj polovici godine u tvrtki Đuro Đaković, kako je bilo i dogovoreno.