Sutkinja objasnila što od ponedjeljka očekuje građane i poručila: "Za ovo je odgovorna isključivo Vlada"

Udruga hrvatskih sudaca je odlučila da će ponovno aktivirati mjere upozorenja, i to od 22. siječnja do 2. veljače 2024. Neće se poduzimati radnje u prvostupanjskim postupcima, osim u hitnim predmetima.

Suci su nezadovoljni, a mogli bi biti i građani ako ne dobiju u ponedjeljak uslugu kakvu očekuju.

"Situacija će biti ista kao što je bila u mjerama koje smo provodili u svibnju. Na prvom stupnju se neće provoditi radnje, osim u hitnim predmetima. Koji su to hitni predmeti, procjenjivat će svaki pojedini sudac, od spisa do spisa. Kao i u svibnju, vodit ćemo računa da nikome ne nastane nikakva šteta i da posao obavljamo savjesno. Na posao ćemo dolaziti svaki dan, radit ćemo sve druge poslove kojih je puno, da izbjegnemo štetu u potpunosti'', objasnila je predsjednica Obiteljskog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu Kolinda Kolar s kojom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

Kolar je objasnila i što će biti s brakorazvodnim parnicama i ostavinskim raspravama: "Morat će pričekati par tjedana, iako, kao i u svim drugim predmetima, procjenjivat će se od predmeta do predmeta. Ti su predmeti osjetljivije naravi i ljudima su vrlo bitni."

Nada se da će se razgovor s Vladom nastaviti.

"To je naš apel cijelo vrijeme. Smatramo da je za ovaj ciklus mjera odgovorna isključivo Vlada i ministar Ivan Malenica koji se nije držao obećanja iz svibnja. Naši zahtjevi su cijelo vrijeme isti. Nadamo se da ćemo uspjeti nastaviti razgovor već ovaj tjedan, da ćemo ostvariti razgovor s predsjednikom Vlade, ali mjere su određene zasad za dva tjedna, to nije tako dugo razdoblje. Svi predmeti čije postupanje će biti odgođeno imat će prioritet pri ponovnom zakazivanju. Stvarno ćemo dati sve od sebe da to bude minimalno", rekla je Kolar.

Komentirala je rezultate ankete Dnevnika Nove TV, prema kojoj 97 posto građana smatra da zahtjevi sudaca nisu u skladu s kvalitetom njihovog rada.

"Sve ovo radimo da poboljšamo kvaitetu pravosuđa. Da bude kvalitetnije, da ne ovisi o izvršnoj vlasti. Upravo zato da radimo bolje, kvalitetnije i da te ankete drugi puta bude bolje."

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica ranije je kazao: ''Nisam iznenađen ovom odlukom Udruge hrvatskih sudaca, ali sam razočaran. S obzirom na činjenicu da je u medijima već prije nekoliko dana izašla informacija da kreću s bijelim štrajkom od 22. siječnja što zapravo znači da su s figom u džepu dolazili u Ministarstvo pravosuđa na razgovore. Ja sam spreman i dalje razgovarati, ali naravno u konstruktivnom razgovoru i tonu.''

