Hrvatski sabor u ponedjeljak će se izjašnjavati o amandmanima na prijedlog državnog proračuna za 2023. godinu, nakon slobodnih govora zastupnika u ime klubova na teme po izboru.

Od 435 amandmana na predloženi državni proračun za iduću godinu, samo su tri iz saborske većine, jedan su zajednički podnijeli zastupnici većine i oporbe, a ostalih 431 podnijeli su oporbeni zastupnici i klubovi.

Iako ih je puno, broj amandmana koje su zastupnici podnijeli ove godine manji je od lanjskog, kada ih je bilo 475.

Ako se za svaki amandman potroši dvije do dvije i pol minute, to je oko 900 minuta, odnosno 15-ak sati, što znači da bi izjašnjavanje moglo potrajati do ponoći.

O amandmanima, kao i samom državnom proračunu, Sabor će glasovati u utorak koje bi također moglo potrajati, tri do četiri sata. I u ostatku tjedna zastupnike očekuje intenzivan rad.

U srijedu zastupnici bi trebali raspravljati o Odluci Vlade o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU-a za vojnu pomoć Ukrajini (EUMAM). Ta odluka prethodno nije dobila suglasnost predsjednika i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH Zorana Milanovića i već je naišla na oštre kritike oporbe koja ju je proglasila neustavnom.

O sudjelovanju hrvatske vojske u toj misiji Sabor bi trebao odlučivati dvotrećinskom većinom.

U srijedu poslijepodne na dnevnom redu je pak oporbeni prijedlog za osnivanjem istražnog povjerenstva o Ini kojem bi bio cilj utvrditi eventualne nezakonitosti, opstrukcije i druge nedopuštene utjecaje, pogodovanja i političke pritiske na sustav zadužen za gospodarenje energentima nafte i plina proizvedenim na teritoriju Hrvatske, uključujući i nezakonitu zaradu trgovanjem energenata za stranačke i druge privatne svrhe.

Istragom bi se obuhvatila Vlada i Ured predsjednika Vlade, ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te financija, ali i ostalih uključenih u gospodarenje energentima.

U četvrtak, zastupnici će raspravljati o prijedlogu strategije razvoja održivog turizma do 2030., a u petak o tri zakona iz sektora poljoprivrede.