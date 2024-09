Žustra rasprava u Saboru: "Vladina formula o usklađivanju mirovina dovest će do njihova zaostajanja"

Dok su SDP-ovi zastupnici u četvrtak isticali da bi njihov zakonski prijedlog formule usklađivanja mirovina zaustavio zaostajanje mirovina za plaćama i inflacijom jer veliki broj umirovljenika živi u siromaštvu, HDZ smatra da to nije jedini način za povećanje mirovina.

"U državnom proračunu apsolutno ima prostora da se u ovom trenutku mirovine automatski povećaju 10 posto, i kroz svaku slijedeću godinu pet posto. Prostora ima i da bi se u 100- postotnom iznosu uvažavao povoljniji faktor između rasta bruto plaća i cijena. Ne možete nas uvjeriti suprotno", poručila je vladajućima SDP-ova zastupnica Sanja Radolović tijekom rasprave o SDP-ovu zakonskom prijedlogu da se za izračun mirovina koristi povoljnija formula.

Klub SDP-a predložio je da se promijeni formula usklađivanja mirovina na način da se mirovine usklađuju prema 100 posto vrijednosti povoljnijeg indeksa između indeksa potrošačkih cijena i nominalnog indeksa prosječne bruto plaće svih zaposlenih.

Radolović je upozorila da je Hrvatska ispod prosjeka EU po izdvajanju BDP-a za mirovine. Predloženim povećanjem bi došli na izdvajanje od 13 posto BDP-a, a sada smo na 11 posto. Dodala je i da "nije normalno" da svaki četvrti umirovljenik prima 300 eura mirovine.

SDP, kaže, traži sustavno rješavanje povećanja mirovina umirovljenicima, a ne samo od izbora do izbora. Smatra da, iako HDZ sada neće podržati njihov zakonski prijedlog, prepisat će ga i 'provući'. "Dobra znana priča HDZ-a", rekla je.

Na to joj je HDZ-ov zastupnik Josip Borić poručio da ni umirovljenici niti HDZ ne trebaju nikakve savjete SDP-a. "Što god ste mogli, mogli ste davno učiniti", poručio je.

''Problem mirovina nije moguće rješavati tek promjenom načina usklađivanja''

HDZ-ova Majda Burić smatra da je SDP-ov prijedlog zakona "ofrlje sklepan" uradak, površan i populistički jer implicira da je indeksacija jedini način povećanja mirovna - a to nije. "Problem mirovina nije moguće sustavno rješavati promjenom načina usklađivanja mirovina, što direktno implicira SDP-ov prijedlog zakona. Nužno je kontinuirano ukazivati na dulji ostanak u svijetu rada te na povećanje plaća", poručila je.

Podsjetila je i da je da SDP, kada je bio na vlasti sa premijerom Zoranom Milanovićem, nisu predlagali mjere za povećanje mirovina već je u to vrijeme ta stranka rušila standard umirovljenicima. Pohvalivši mjere Vlade prema umirovljenicima, Burić je pohvalila i najavu da će prosječna mirovina u ovom mandatu najmanje narasti za 30 posto i iznositi od 750 eura pa na više.

Navevši sve što je Vlada napravila za poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika u prošloj i ovoj godini, Veselko Gabričević (Klub Nezavisni i HSU) rekao je da će se izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju uvesti nova formula o usklađivanju mirovina u odnosu 85:15 umjesto dosadašnje 70:30 u korist povoljnijeg parametra, a po prvi put uvest će se i godišnji dodatak na mirovine prema godinama radnog staža, čime će se stimulirati što dulji ostanak u svijetu rada.

Za razliku od njega, SDP-ov Arsen Bauk smatra da će vladina formula o usklađivanju mirovina u odnosu 85:15 dovesti do zaostajanja mirovina za plaćama ili za kupovnom moći tj. inflacijom. Poručio je da je njihova formula formula sustizanja plaća i kupovne moći, a Vladina je "formula zaostajanja".

"SDP-ov model povećao bi sve mirovine 6,65 posto, ali za to nema novca u proračunu"

Mostov Zvonimir Troskot (Most) rekao je da sadašnja indeksacija mirovina nije dugoročno rješenje za mirovine. Uz to, upozorio je da se do 2050. očekuje da bi trećina stanovništva Hrvatske, ako se nastavi sadašnjim demografskim trendovima, bila starija od 65 godina. Pri tome, u Hrvatskoj je došlo i do izmjene stanovništva jer je između 300 do 400 tisuća najvitalnijih stanovnika iselilo u inozemstvo gdje pune mirovinske i zdravstvene fondove.

Damir Bakić (Klub Možemo!) rekao je da danas ima 1,22 milijuna umirovljenika s prosječnom mirovinom od 555 eura pri čemu je tek 52 posto potrebnog novca za isplatu mirovina osigurano uplaćenim doprinosima. Ocijenio je i kad bi se se u zadnja četiri polugodišta primjenjivao predloženi SDP-ov model sve mirovine bi danas bile veće za 6,65 posto. No, za to bi nam na godišnjoj razini trebalo 545 milijuna eura više, a što nemamo u proračunu, dodao je.

