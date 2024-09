Novi problemi na Uni: Radovi su izazvali brojna oštećenja, a ni nakon mjesec dana nema sanacije

Zečji nasip je trebao zaustaviti prelijevanje Une. Ali, nije. Una se, šale se mještani, oslobodila. Svakom kišom vodostaj raste, rijeka se ubrzava. U njoj završavaju smeće i mulj s gradilišta. "Ono što je sad čovjek tu napravio i uredio nešto, kako on zamišlja kako bi trebalo biti, sad će se tu priroda angažirati i vjerojatno promijeniti inicijalni tok", rekla je Gordana Labus.

Priroda je bila brža od institucija. Institucije tvrde - nije istina, radi se. Iz Državnog inspektorata odgovorili su Dnevniku Nove TV da je Vodopravna inspekcija naložila investitoru da priču vrati u prvobitno stanje. Za to ima 15 dana. Neslužbeno, rok ističe idućeg četvrtka. Ako to ne učini sam, učinit će to Hrvatske vode, a investitoru će se ispostaviti račun.

Novčanu kaznu, dodaju, od 31.570 već je dobio, i to zbog više povreda Zakona o vodama. Prije svega je htio graditi bez Studije utjecaja na okoliš, a pripremni radovi za izgradnju male hidroelektrane na Uni u Srbu, kao i rušenje brane, kaže i struka, prouzročili su ozbiljna oštećenja.



"Neosporno je da je šteta napravljena, samo srećom, radovi su zaustavljeni i šteta je minimalna kolika je mogla biti", rekla je Morana Bačić, stručna voditeljica JU Natura - Jadera ZŽ.

U Uni obitavaju mnoge endemske vrste. "Imamo puno endemskih vrsta, i zaštićenih i endemskih, kao što je unski račić, koji se samo ondje nalazi i u Zrmanji. Da su radovi nastavljeni, ostali bismo bez nekih vrijednih endemskih vrsta", nadodala je Bačić.

Radovi su zaustavljeni 19. kolovoza. Prije više od mjesec dana bageri su napustili Srb. Unatoč zabrani radova, investitor i dalje ima pravomoćnu i izvršnu dozvolu za gradnju.

"11. rujna smo tražili i ništavnost te građevinske dozvole, zasad još ništa nismo dobili od toga", rekla je Tanja Rastović iz udruge Una Srb. Nije ni Dnevnik Nove TV iako je pisao Ministarstvu graditeljstva.

