Nakon slobodnih govora Sabor će raspraviti izmjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koje se usklađuju s EU direktivom.

''Jadranka je hrvatska braniteljica, dragovoljac Domovinskog rata. Kuća u Glini joj je stradala u potresu. Nakon toga su joj kontejner za stanovanje ukrali'', kazao je MOST-ov Marin Miletić i kazao da joj je novi poplavio i sada nema gdje biti.



''Ratovala je za ovu državu tri godine, a sada nema gdje biti, gladna je'', kazao je Miletić i podsjetio da tisuće ljudi još čeka obnovu kuća nakon potresa.

''Je li Hrvatska dio europskog vrijednosnog sustava? Nije, nužne su izmjene Ustava i Izbornog zakona'', poručio je Milan Vrkljan iz Pravedne Hrvatske koji je kazao da je ''hrvatski Ustav sovjetiziran i boljševiziran'', a u ''Hrvatskoj svi trebamo biti politički Hrvati''.

IDS-ova Katarina Nemet upozorila je opet na problematiku u okviru Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, a koji regulira i uređuje pitanja vezana uz raspolaganje turističkim zemljištem.

Zakonom je predviđeno da gradovi i općine s trgovačkim društvima koja koriste turističko zemljište sklope ugovor o zakupu tog zemljišta na rok od 50 godina, a raspon jediničnog iznosa zakupnine, način i rokove plaćanja i ostale orijentacijske kriterije za obračun zakupnine trebalo je definirati Uredbom Vlade koju je bila dužna donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

''Vlada uredbu nije donijela ni do dan danas'', upozorila je Nemet objasnivši da zbog toga gradovi i općine nisu bili u mogućnosti naplatiti zakupninu turističkog zemljišta počevši od svibnja 2020. godine, do danas, čime trpe i javni proračuni. ''Ušli smo u 349. dan, a odgovora nema'', kazala je IDS-ovka, koja je putem pisanog zastupničkog pitanja tražila odgovor Vlade još u prosincu 2021. godine.

Izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koje se usklađuju s EU direktivom, a o kojima će se raspravljati u Saboru, preciznije se definiraju poslovi policijskih službenika za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite.

Sve obavijesti koje tražitelji primaju moraju biti u pisanom obliku, a ako je tražitelj nepismen, moraju biti prevedene uz pomoć prevoditelja.



Skraćuje se rok za zapošljavanje s devet na šest mjeseci, a uvodi se obveza za prijavu i odjavu prebivališta azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u skladu s odredbama kojima se regulira prijava boravka i prebivališta za hrvatske državljane.

Koliko je zakonodavni okvir na ovom polju nezadovoljavajući i što bi trebalo mijenjati, za DNEVNIK.hr su nešto ranije objasnili Tea Vidović Dalipi, Luka Kos, Lucija Mulalić i Antonio Pindulić iz Centra za mirovne studije (CMS), organizacije civilnog društva koja se već četvrt stoljeća bavi zaštitom i promicanjem ljudskih prava u Hrvatskoj.



Istaknuli su kako je ''prvi korak u zadovoljenju zakonodavnog okvira da ga se poštuje i primjenjuje u praksi, a što kroz naš rad u pogledu pružanja podrške izbjeglicama vidimo da često nije slučaj'': ''To podrazumijeva donošenje odluka o zahtjevu za međunarodnom zaštitom unutar šest mjeseci od podnošenja zahtjeva, a ne unutar godinu ili dvije kao što je to slučaj u pojedinim postupcima. Isto tako, kvalitetnu provedbu ispitivanja zahtjeva traženja azila uz aktivno istraživanje stanja u pojedinim zemljama, s fokusom na izvještaje različitih organizacija''.

CMS je podnio brojne komentare na izmjene i dopune Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti od kojih većina nije bila uvažena: ''Ističemo i apeliramo i na Hrvatski sabor da se unesu izmjene koje bi ukinule ili smanjile rok unutar kojeg je tražiteljima azila zabranjeno sklapati ugovore o radu u Hrvatskoj, na način da se tražiteljima azila odmah ili barem nakon proteka dva mjeseca omogući zapošljavanje u Hrvatskoj. Takva praksa postoji i u drugim državama kao npr. u Rumunjskoj gdje tražitelji azila stječu pravo na rad nakon tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnom zaštitom''.

Kao nužno u CMS-u ističu i da je potrebno omogućiti tražiteljima azila punu zdravstvenu zaštitu, a ne nastavljati opasnu praksu koja se sastoji isključivo od postupaka nužnih za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje i prijeko potrebnog liječenja bolesti: ''Konačno, prijedlog unošenja prekršajnih odredbi u Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti smatramo nepotrebnim i pretjerano strogim, s obzirom na to da se time potencijalno dodatno otežava mogućnost osobama da reguliraju svoj boravak ili status na području Hrvatske. Tako primjerice osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom koja je propustila prijaviti prebivalište u roku od 15 dana od promjene adrese stanovanja može biti odgovorna za počinjenje prekršaja što takvu osobu može potencijalno zakinuti za mogućnosti stjecanja dugoročnog boravišta ili hrvatskog državljanstva''.

Na matičnim saborskim odborima za to vrijeme tema će biti prijedlog proračuna za 2023. o kojemu je u srijedu planirana rasprava na plenarnoj sjednici, ali tek popodne.



Od 11 do 13 sati, naime, članovi visokog doma imaju preče obaveze - napravit će stanku u vrijeme održavanja nogometne utakmice između Hrvatske i Maroka. ''Bolje to nego prazna sabornica'', poručio je prošli tjedan predsjednik Sabora Gordan Jandroković onima koji su krenuli preispitivati tu odluku.