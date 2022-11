Sabor do zimske stanke čeka intenzivan rad. Idućeg tjedna zasjedat će od utorka, a zadnja tri tjedna do 15. prosinca sve dane u tjednu.

Idući tjedan Sabor će započeti s radom u utorak, 22. studenoga, a zadnja tri tjedna, od 28. prosinca do 15. prosinca, zasjedat će sve dane u tjednu, od ponedjeljka do petka, te zadnji tjedan do četvrtka, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Ako bude potrebe, zasjedat će i nakon toga u obliku izvanredne sjednice, dodao je.

U srijedu, 23. studenoga, u 15 sati planirana je rasprava o prijedlogu proračuna za 2023. godinu, s tim da će se taj dan od 11 do 13 sati napraviti stanka u vrijeme održavanja nogometne utakmice između Hrvatske i Maroka, kazao je Jandroković.

''Ako imate problem oko toga, onda nemojte gledati nogomet i radite svoje, ja znam da velika većina zastupnika i zastupnica gleda nogomet, pa je bolje tako nego da bude prazna sabornica'', poručio je Jandroković nekome od zastupnika koji je prigovorio iz klupe.

Izjašnjavanje o amandmanima na proračun bit će u ponedjeljak, 28. studenoga, a glasovanje o proračunu i ostalim točkama u utorak, 29. studenoga, najavio je predsjednik Sabora.