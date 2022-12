Sabor će na Vladin zahtjev izvanredno zasjedati u petak, 16. prosinca.

Sabor zasjeda redovito dva puta godišnje: prvi put između 15. siječnja i 15. srpnja, a drugi put između 15. rujna i 15. prosinca. Izvan tih rokova Sabor, uz uvjete predviđene Ustavom RH i saborskim Poslovnikom, može održavati izvanredne sjednice.

Da će Sabor izvanredno zasjedati u petak 16. prosinca, i to na Vladin zahtjev, najavio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

''Prije sjednice dobio sam premijerov zahtjev za izvanrednom sjednicom, a tiče se izmjena zakona o poljoprivredi i o kreditnim institucijama te Prijedloga strategije digitalne Hrvatske do 2032. godine'', rekao je Jandroković zastupnicima i predložio im, da radi ekonomičnosti, korigiraju plan rada za ovaj tjedan.

Zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora Vlada je podnijela na danas održanoj telefonskoj sjednici, a podnijela ga je, kako je priopćeno iz Banskh dvora, zbog potrebe da se na izvanrednom zasjedanju razmotri i glasuje o nekoliko prijedloga zakona.



Riječ je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU) jer je taj zakon temelj za donošenje provedbenih propisa o korištenju europskih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj: Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, prema Strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.



Tu je također i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, zbog toga što će od 1. siječnja 2023. Europska središnja banka postati nadležna za nadzor značajnih institucija u Hrvatskoj, za zajedničke postupke za sve nadzirane subjekte i za nadgledanje nadzora manje značajnih institucija te je potrebno kroz zakon osigurati da od 1. siječnja 2023. budu u primjeni izmijenjeni postupci.



Naposljetku, razlog zahtjeva za izvanredno zasjedanje Sabora je i Prijedlog strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, i to zato što je, navodi se u Vladinu zahtjevu, njezino donošenje do kraja ove godine nužno radi ispunjenja ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Sabor bi tako u utorak, uz četiri ranije najavljene točke, raspravio i izmjene Zakona o kreditnim institucijama, za srijedu se raspored ne bi mijenjao.

Umjesto ranije planiranog glasovanja, u četvrtak bi raspravio izmjene Zakona o poljoprivredi i Prijedlog strategije digitalne Hrvatske, te se eventualno izjasnio o amandmanima o kojima se ne stigne izjasniti u srijedu.

U petak bi imali izvanrednu sjednicu, prvo bi išli govori na slobodnu temu, nakon toga izjašnjavanje o amandmanima na tri nove točke, pa glasanje, naveo je Jandroković.

Držim da je tako racionalnije, nego za u četvrtak završimo redovan rad, pa u petak raspravljamo točke koje Vlada traži, a onda radili ili u subotu ili u ponedjeljak, kazao je.