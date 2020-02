Na Novoj TV traju posljednje pripreme za inauguraciju izabranog predsjednika Zorana Milanovića, koja će se održati 18. veljače.

Specijalnu emisiju ''Inauguracija'' i prijenos odradit će jake uredničke i reporterske snage Nove TV. Razgovarali smo s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović, koja nam je otkrila kako se priprema, a prisjetila se i inauguracije Kolinde Grabar-Kitarović.

Kako se pripremaš za inauguraciju izabranog predsjednika Zorana Milanovića?

Trenutačno pripremam pitanja za svoje sugovornike koji će biti sa mnom u studiju i tijekom emisije komentirati inauguraciju. Bit će tu pregršt zanimljivih tema kojima ćemo se baviti. Vjerujem da će svaki od njih na svoj način gledateljima dočarati taj važni povijesni trenutak.

Koliko je novinarski izazovno pratiti ustoličenje predsjednika države?

Svakako da je izazovno, pogotovo sada kada je prekinuta tradicija Markova trga. I za medije je ovo nešto novo.

Posebno me zanima što će Zoran Milanović reći u govoru koji će se danima nakon analizirati, ali i koji će mu obilježiti početak mandata. No zanima me i kakvo će odijelo obući, kako će izgledati Ured predsjednika, koje će se glazbene točke izvoditi. Ovo je pomno promišljena svečanost na kojoj je doslovce sve svojevrsna poruka.

Sabina Tandara Knezović o pripremama za praćenje inauguracije Foto: DNEVNIK.hr

Koje si inauguracije dosad pratila? Je li ti nešto posebno ostalo u sjećanju?

Svaka inauguracija bila je posebna na svoj način. Svi su se predsjednici trudili ostaviti neki svoj prepoznatljivi pečat. No kod posljednje inauguracije Kolinde Grabar-Kitarović sve nas je iznenadilo kad je na Markov trg krenula iz frizerskog salona i u pratnji supruga uspinjačom došla pred crkvu sv. Marka.

Koliko će sad biti drukčije pratiti inauguraciju u Uredu predsjednika nego što je to bilo na Gornjem gradu? Hoće li biti lakše ili teže?

Bit će svakako lakše. Neće biti toliko detalja na koje moraš paziti. Od toga tko je došao, tko nije. Neće biti ni građana koji bi inače došli na Markov trg. Ovakva inauguracija zahtijeva i puno manji broj televizijskih ekipa na terenu, a i svakako će ju tehnički biti lakše odraditi.

Koliko na inauguraciji novinari imaju posla koji gledatelji ne vide?

Kao i za svaki ovakav povijesni događaj, novinari imaju jako puno posla. Svi se trude uloviti ono nešto po čemu će njihovi izvještaji biti drugačiji.

Inauguraciju novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, koja će se održati 18. veljače u 12 sati, pratite uživo na Novoj TV i portalu DNEVNIK.hr, a specijalna emisija Nove TV ''Inauguracija'' počinje već u 11 sati.