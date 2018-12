S predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem o političkim aktualnostima razgovarao je Mislav Bago.

Jandroković je odgovorio na pitanje kakav je to osjećaj biti predsjednikom Sabora s najvećim brojem prebjega u modernoj Hrvatskoj povijesti rekavši da je čast biti predsjednikom Sabora i kada je većina stabilna i kada je klizajuća, kako je opisuju.

"Sabor je središte političkog života u RH i ja tu mogu odgovarati sa sebe i svoju stranku, a svatko je izabran od građana i odgovara za sebe", rekao je. Na pitanje kako se osjeća kao član HDZ-a kojemu većinu osiguravaju Milanovićevi suradnici, potpredsjednici Vlade, ministri, Jandroković je rekao: "Dobro se osjećam". Smatra kako je to sasvim u redu.

"Mi smo krenuli u suradnju s Mostom, no ta suradnja se pokazala nemogućom i tada smo ušli u koaliciju s HNS-om i to je zapravo većina, a ovo što se događa iznad, HDZ na to nema puno utjecaja", napomenuo je Jandroković.

"Zastupnici odlaze iz redova SDP-a nezadovoljni politikom gospodina Bernardića i idu u klub Milana Bandića ili u HNS, tamo gdje im je najprirodnije. Mi smo formirali većinu na 78, otišao je kolega Zekanović i ostali smo na 77 i možemo mirno funkcionirati na brojci od 77. Ostalo je odabir tih ljudi. Pa zar zaista mislite da mi možemo reći nemojte glasati za prijedloge Vlade“, upitao je Jandroković.

"To je odluka tih ljudi, a što se tiče HDZ-a, ponavljam HDZ je formirao većinu na 77. Nismo formirali na 75 pa doveli nekoga, već smo formirali većinu na toj brojci“, ponovio je. Jandroković je komentirao i fenomen Milana Bandića, koji skuplja saborske zastupnike, kao pokemone, kako bi Vlada imala većinu, usprkos činjenici da su Jandroković i Bandić dva svijeta, odnosno vatra i voda.

"Formirali smo većinu na 77 zastupnika, no zanimljivo je da nitko ne komentira slučaj u Primorsko-goranskoj županiji gdje je zastupnica Živog zida prešla kod župana Komadine i podržala proračun, no to nitko ne dovodi u pitanje i ne propituje. Zašto je to tako? Sumnja se na slučaj Zagreb, a nitko ne sumnja na slučaj Rijeka“, tvrdi predsjednik Sabora.

Na konstataciju da se više ne zna tko s kim igra, Jandroković kaže da se tu sada pretjeruje.

"Većina je na 77, priključilo nam se troje zastupnika, u pojedinim točkama bude nas i 80, jako se dobro zna koja je većina. Ali to nije fenomen samo u Hrvatskoj. Pogledajte Italiju, Španjolsku ili Švedsku koja ne može složiti Vladu. Mi imamo većinu u Saboru, koja jamči Vladi da normalno radi", tako je Jandroković odgovorio na pitanje je li to što imamo u Hrvatskoj politička stabilnost.

"Naš klub je rekao da će podržati proračun i to je i učinio", rekao je Jandroković odgovarajući na pitanje je li HDZ sudjelovao u formiranju, odnosno donošenju zagrebačkog proračuna.

U vezi slučaja Galić, Jandroković tvrdi da HDZ nije predsjednici Grabar-Kitarović postavio nikakav ultimatum, odnosno uvjet da će HDZ podržati njezinu kandidaturu ako Galić više ne bude u njezinom Uredu. Napominje i kako će ju HDZ podržati kada i nakon što objavi da će se kandidirati. Nije znao odgovoriti na pitanje zašto je Galić otišao s funkcije savjetnika Predsjednice.

"Ne vidim poveznicu između slučaja Galić i slučaja Brkić, a očekujem da će istraga pokazati tko je odgovoran za aferu SMS, tko su odgovorni ljudi koji su sudjelovali u tome. Kada vidimo što se točno dogodilo, onda možemo donositi političke odluke. Ovako napamet temeljem nagađanja, ne bi bilo korektno", siguran je Jandroković.

"Milijan Brkić se nije distancirao, dolazi na sve ono što je bitno, tu ima krivih interpretacija", kaže Jandroković i navodi da su novinari krivo interpretirali u slučaju kada Brkić nije bio na sjednici Predsjedništva stranke, a znalo se, rekao je Jandroković da je predsjedavao Saborom. "Novinari su to znali, ali namjerno su napravili iz toga priču", uvjeren je.

Jandroković je govorio i o svjim političkim ambicijama, rekavši da su njegove političke ambicije funkcijom predsjednika Sabora ispunjene.

